Росія утримує в портах судна з українським зерном по 3-5 тижнів, - Зеленський
Росія продовжує гальмувати судна, які виходять із українських портів "зерновим коридором". Нині час очікування суден складає в середньому 3-5 тижнів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на міжнародному форумі TRT World Forum, який проходить у Стамбулі, передає Укрінформ.
"Зараз понад 13 млн тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн. Наші порти, задіяні в експортній зерновій ініціативі, працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що Росія гальмує реалізацію експорту, тримає судна в очікуванні інспекцій. Станом на сьогодні більш як 80 суден очікують", - сказав він.
Зеленський наголосив, що через росіян сотні тисяч людей у всьому світі отримують менше продовольства і переплачують за продукти харчування.
"Середній час очікування суден становить 3-5 тижнів. Через це щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції", - сказав президент.
За його словами, треба забезпечити безпеку Миколаївської області та її портів для розширення "зернової ініціативи".
Нині Україна експортує зерно з портів Великої Одеси: Одеса, Чорноморськ і Південний.
- "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
- Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
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