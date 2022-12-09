Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на міжнародному форумі TRT World Forum, який проходить у Стамбулі, передає Укрінформ.

"Зараз понад 13 млн тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн. Наші порти, задіяні в експортній зерновій ініціативі, працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що Росія гальмує реалізацію експорту, тримає судна в очікуванні інспекцій. Станом на сьогодні більш як 80 суден очікують", - сказав він.

Зеленський наголосив, що через росіян сотні тисяч людей у всьому світі отримують менше продовольства і переплачують за продукти харчування.

"Середній час очікування суден становить 3-5 тижнів. Через це щомісячно недоекспортовується 2-3 млн тонн української агропродукції", - сказав президент.

За його словами, треба забезпечити безпеку Миколаївської області та її портів для розширення "зернової ініціативи".

Нині Україна експортує зерно з портів Великої Одеси: Одеса, Чорноморськ і Південний.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

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