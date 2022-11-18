Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів із пропозицією долучити до "зернової угоди" порт Миколаїв
Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів із пропозицією долучити до "зернової угоди" порт Миколаїв, що дасть змогу суттєво збільшити експорт агропродукції
Про це повідомив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає пресслужба парламенту.
"До повномасштабної війни через порти Миколаєва відвантажували третину агропродукції, що йшла на експорт. В нинішніх умовах це може бути додаткові 2-2,5 млн тонн експорту агропродукції на місяць. Тож залучення до зернової ініціативи портів Миколаєва слушна, важлива та надзвичайно потрібна місту, його мешканцям та аграріям", – сказав Гайду.
Нині Україна експортує зерно з портів Великої Одеси: Одеса, Чорноморськ і Південний.
- "Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.
- В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.
- Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
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