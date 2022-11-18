Про це повідомив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає пресслужба парламенту.

"До повномасштабної війни через порти Миколаєва відвантажували третину агропродукції, що йшла на експорт. В нинішніх умовах це може бути додаткові 2-2,5 млн тонн експорту агропродукції на місяць. Тож залучення до зернової ініціативи портів Миколаєва слушна, важлива та надзвичайно потрібна місту, його мешканцям та аграріям", – сказав Гайду.

Нині Україна експортує зерно з портів Великої Одеси: Одеса, Чорноморськ і Південний.

"Зернову угоду", яка дозволила відновити експорт продовольства з портів України, продовжили на 120 днів. Рішення було ухвалено 17 листопада у Стамбулі.

В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

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