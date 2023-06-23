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Україна візьме участь у будівництві зернового терміналу в Нігерії

23 червня, 2023 п'ятниця
13:16
Світ зерно, зерновий термінал

Мінагрополітики України та міжнародна компанія Lagos Free Zone (Tolaram Group) домовилися про будівництво зернового терміналу в порту Леккі (Нігерія)

Підписання меморандуму відбулося на конференції в Лондоні, передає пресслужба Мінагрополітики.

Таким чином буде розширено можливості України постачати агропродукцію до Нігерії, забезпечуючи тим самим продовольчу безпеку на Африканському континенті.

"Співпраця Мінагрополітики та Lagos Free Zone Company буде спрямована на створення необхідної інфраструктури для забезпечення подальшого безперервного постачання української агропродукції як до Нігерії, так і до всього Африканського континенту. З основною метою - забезпечити продовольчу безпеку у регіонах,  які найбільше цього потребують", - наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Ситуація з експортом українського зерна

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дії росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

  • перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT
  • поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
  • скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
  • відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
  • розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу.

Україна шукає альтернативних шляхів постачання зерна до країн Африки, Європи та Азії.

Новини
Економіка
Україна
Нігерія
зерно
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