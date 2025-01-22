Ланцюг Злуки: Вже тоді мені здавалося, що ми перемогли...
У 1990 році я був ланкою живого ланцюга між Львовом та Києвом. У свої вісім років я розумів лише одне: у мене в руках заборонений синьо-жовтий прапор, і я за Україну. Єдину
Тканини не було, тому ми з мамою і сестрою, за підтримки дідуся, вирізали прямокутники з картону і з обох боків наклеїли сині та жовті смужки з мого шкільного набору "цветной бумаги".
Мене спершу "жаба давила", що на урок малювання не залишиться нічого, але потім вага історичного моменту переважила.
Так я навчився жертвувати заради державності та незалежності. Без набору в наплічнику, зате з синьо-жовтим картонним прапором у руках.
Озброєні національною символікою, ми сіли в трамвай "двійку" і їхали доти, поки мама не побачила хоч якісь прогалини в ланцюгу єдності. Це було вже за Погулянкою, а сідали ми біля Політехніки. Для розуміння — це вісім чи дев'ять довгих зупинок трамвая.
Ланцюг був настільки щільним, що нагадував чергу на відкритті першого МакДональдза в Москві у січні того ж року.
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Тільки тут стояли якісно інші люди — не за "пожрать", а за ідею. Хоча зголоднів я тоді не на жарт. Декілька годин на морозі для дитини — це ще те загартування.
Вже вдома, у квартирі, розташованій в старому австрійському будинку, з гарячим чаєм біля розкочегареної печі, дідусь Мирослав вводив мене в курс справ. Розповідав про дисидентів: Лук'яненка, Чорновола, братів Горинів.
Уже тоді мені здавалося, що ми перемогли, що Україна — самостійна держава і всі в ній такі, як у тому ланцюгу, учасником якого я став.
Якби я тоді знав, що буде далі й скільки зусиль доведеться ще докласти, щоб Україна була, щоб українці мали право на свою мову і культуру, скільки загине людей, я б, напевно, заплакав.
А потім би витер сльози й робив би все те саме, що роблю.
Зі святом Соборності, друзі!
Про автора. Мирослав Откович, український журналіст, офіцер ЗСУ
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