У Польщі заговорили про скасування допомоги "800+" для українців, які не працюють
У Польщі хочуть, аби допомогу від ZUS на дітей у розмірі 800+ злотих отримували лише ті українці, які працюють і сплачують податки
Про це пише PAP.
Як зазначає видання, минулого тижня це питання порушив мер Варшави, кандидат у президенти від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський. Він стверджує, що пропозиція позбавити безробітних українців права на виплату 800+ є проявом здорового глузду й буде вигідною для Польщі.
Своєю чергою голова партії "Право та справедливість" Маріуш Блащак зазначив, що його політсила подала до Сейму проєкт поправок до закону щодо обмеження програми 800+, аби кошти отримували лише ті українці, які працюють у Польщі.
Пропозицію Тшасковського підтримав також віцепрем'єр, міністр оборони та глава Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш.
"Для мене особисто вона є максимально прийнятною", – сказав політик.
"Поляки відкрили свої серця, свої домівки, ми допомагаємо, виплачуємо соціальні допомоги, даємо медицину, освіту в школах. Але ми також очікуємо, що це будуть не тільки витрати з державного бюджету з боку наших платників податків. [Має бути] внесок у польську економіку, внесок у всі ці витрати, які здійснює польська держава", – додав він.
Наразі допомогу в розмірі 800 злотих надають на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу. Її виплачують як полякам, так і українцям. При цьому діти біженців зобов'язані ходити до польських шкіл. В іншому випадку виплати буде скасовано.
- У липні 2024 року генеральний секретар консервативної німецької партії ХДС/ХСС Карстен Ліннеманн запропонував скасувати грошову допомогу біженцям, які офіційно не працюють, зокрема українцям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.95 Купівля 41.95Продаж 42.46
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе