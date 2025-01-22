Українська оборонна промисловість буде цінним активом для ЄС, - єврокомісар Кубілюс

Про це він розповів в ексклюзивному інтервʼю для Еспресо.

На запитання про бачення ролі України в Європейському оборонному союзі, як майбутнього члена чи стратегічного партнера, Кубілюс відповів, що Київ матиме найсильніші збройні сили в ЄС.

"Коли Україна стане членом Європейського Союзу — а я сподіваюся, що це станеться досить скоро — ми можемо передбачити, що Україна матиме найсильніші збройні сили серед усіх країн-членів ЄС, з величезним досвідом, отриманим безпосередньо в бойових діях", - сказав він.

Єврокомісар також переконаний: оборонна промисловість України буде "на дуже високому рівні, що зробить її цінним активом для Європейського оборонного союзу".

"Європейські промислові підприємства та армії зможуть багато чого навчитися з українського досвіду та інновацій у сфері оборони", - додав Кубілюс.