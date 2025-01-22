Оголосили претендентів на антипремію "Золота малина", найбільше номінацій у "Джокера 2"

Список номінантів оприлюднили на сайті антипремії.

"Золота малина" оголосила претендентів на звання найгірших у кінематографі за 2024 рік та золотисту статуетку вартістю $4,97. Найбільше номінацій - 7 - отримала друга частина фільму Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох".

Драматичний мюзикл претендує на антипремію в головній номінації "Найгірший фільм", а також серед інших номінантів у головній категорії фільми "Мадам Павутина", "Мегалополіс", "Бордерлендс" і "Рейган".

У списку акторів, номінованих за "не надто видатні зіркові ролі" у 2024 році, опинилися лауреати премії "Оскар" Хоакін Фенікс, Кейт Бланшетт, Леді Гага та один з нещодавно призначених "послів у Голлівуді" Дональда Трампа Джон Войт.

Повний список номінацій на 45-ту щорічну премію "Золота малина"

Найгірший фільм

"Мадам Павутина"

"Мегалополіс"

"Бордерлендс"

"Рейган"

"Джокер: божевілля на двох"

Найгірший актор

Джек Блек / "Дорогий Санта"

Закарі Леві / "Гарольд і фіолетова крейда"

Хоакін Фенікс / "Джокер: божевілля на двох"

Денніс Квейд / "Рейган"

Джері Сайнфелд / "Без глазурі"

Найгірша акторка

Кейт Бланшетт / "Бордерлендс"

Леді Гага / "Джокер: божевілля на двох"

Брайс Даллас Ховард / "Аргайл"

Дакота Джонсон / "Мадам Павутина"

Дженніфер Лопес / "Атлас"

Найгірший актор другого плану

Джек Блек (тільки голос) "Бордерлендс"

Кевін Гарт / "Бордерлендс"

Шая Лабаф / "Мегалополіс"

Тахар Рахім / "Мадам Павутина"

Джон Войт / "Мегалополіс", "Рейган", "Країна тіней" та "Чужі"

Найгірша актрка другого плану

Аріана Дебос / "Аргайл" і "Крейвен-мисливець"

Леслі Енн Даун (в ролі Маргарет Тетчер) "Рейган"

Емма Робертс / "Мадам Павутина"

Емі Шумер / "Без глазурі"

FKA twigs / "Ворон"

Найгірший режисер

С.Дж. Кларксон / "Мадам Павутина"

Френсіс Форд Коппола / "Мегалополіс"

Тодд Філліпс / "Джокер: божевілля на двох"

Елай Рот / "Бордерлендс"

Джері Сайнфелд / "Без глазурі"