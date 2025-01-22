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Оголосили претендентів на антипремію "Золота малина", найбільше номінацій у "Джокера 2"

Дар'я Тарасова
22 січня, 2025 середа
16:27
Кіно Джокер: Безумство на двох

Драматичний мюзикл з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою "Джокер: Божевілля на двох" режисера Тодда Філліпса номінували на антипремію "Золота малина" в категорії "Найгірший фільм"

Зміст

Список номінантів оприлюднили на сайті антипремії.

"Золота малина" оголосила претендентів на звання найгірших у кінематографі за 2024 рік та золотисту статуетку вартістю $4,97. Найбільше номінацій - 7 - отримала друга частина фільму Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох".

Драматичний мюзикл претендує на антипремію в головній номінації "Найгірший фільм", а також серед інших номінантів у головній категорії фільми "Мадам Павутина", "Мегалополіс", "Бордерлендс" і "Рейган".

У списку акторів, номінованих за "не надто видатні зіркові ролі" у 2024 році, опинилися лауреати премії "Оскар" Хоакін Фенікс, Кейт Бланшетт, Леді Гага та один з нещодавно призначених "послів у Голлівуді" Дональда Трампа Джон Войт.

Повний список номінацій на 45-ту щорічну премію "Золота малина"

Найгірший фільм

"Мадам Павутина"
"Мегалополіс"
"Бордерлендс"
"Рейган"
"Джокер: божевілля на двох"

Найгірший актор

Джек Блек / "Дорогий Санта"
Закарі Леві / "Гарольд і фіолетова крейда"
Хоакін Фенікс / "Джокер: божевілля на двох"
Денніс Квейд / "Рейган"
Джері Сайнфелд / "Без глазурі"

Найгірша акторка

Кейт Бланшетт / "Бордерлендс"
Леді Гага / "Джокер: божевілля на двох"
Брайс Даллас Ховард / "Аргайл"
Дакота Джонсон / "Мадам Павутина"
Дженніфер Лопес / "Атлас"

Найгірший актор другого плану

Джек Блек (тільки голос) "Бордерлендс"
Кевін Гарт / "Бордерлендс"
Шая Лабаф / "Мегалополіс"
Тахар Рахім / "Мадам Павутина"
Джон Войт / "Мегалополіс", "Рейган", "Країна тіней" та "Чужі"

Найгірша актрка другого плану

Аріана Дебос / "Аргайл" і "Крейвен-мисливець"
Леслі Енн Даун (в ролі Маргарет Тетчер) "Рейган"
Емма Робертс / "Мадам Павутина"
Емі Шумер / "Без глазурі"
FKA twigs / "Ворон"

Найгірший режисер

С.Дж. Кларксон / "Мадам Павутина"
Френсіс Форд Коппола / "Мегалополіс"
Тодд Філліпс / "Джокер: божевілля на двох"
Елай Рот / "Бордерлендс"
Джері Сайнфелд / "Без глазурі"

  • Раніше повідомлялося, що американська зірка Леді Гага, яка доєдналася до Хоакіна Фенікса у фільмі "Джокер: Божевілля на двох", розчарована великою кількістю негативних реакцій на нову драму Тодда Філліпса. Вона має намір швидко зайнятися новими проєктами, щоб відвернути увагу від провалу "Джокера 2".
  • Як повідомлялося, бюджет "Джокера: Божевілля на двох" становить $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року вдвічі.
  • Нещодавно вийшов трейлер драми режисера Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою в головних ролях, що є другою частиною оригінального фільму 2019 року.
  • Касові збори стрічки "Джокер 2" Тодда Філліпса у другий вік-енд впали на 81%, що стало найгіршим показником для фільму, створеного про персонажа DC.
     
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Новини
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