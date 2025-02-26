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Чоловічий погляд на розрив стосунків: Марія Бурмака та репер ХАС переспівали хіт "Пробач"

Дар'я Тарасова
26 лютого, 2025 середа
11:49
Культура

Українська співачка Марія Бурмака та репер ХАС представили оновлену версію легендарної пісні "Пробач" з альбому музикантки "Саундтреки", що вийшов 2008 року

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Про це Еспресо повідомили у команді артистки.

Українська співачка Марія Бурмака та репер ХАС презентували оновлену версію легендарної пісні 2008 року "Пробач" та кліп на неї.

"Це, мабуть, найцікавіша співпраця за всю мою творчість, тому що Марічка Бурмака – артистка, яку я бачив по телевізору і чув її пісні по радіо задовго до того, як познайомився з нею. Я приходив зі школи чи з універу і дивився з захопленням її кліпи. І я, чесно кажучи, був приголомшений, коли дізнався, що Марія хоче заспівати зі мною дуетом. Я зрозумів, що це чудова можливість здійснити мою студентську мрію. І загалом, це велика честь для мене", - поділився ХАС.

Він зазначив, що у композиції "намагався показати чоловічу сторону цього вічного конфлікту і показати своє бачення того, що відчуває чоловік, коли жінка каже, що хоче бути вільною, щоб ти її відпустив".

"Я хотів розповісти, що відчуває чоловік у цей момент, тому що дуже мало хто про це говорить. Зазвичай, як на мене, всі сфокусовані на емоціях жінки, як би це зараз не звучало", – зауважив репер.

Ідея кліпу на оновлену версію "Пробач" належить ХАСу.

"Я намагався показати власну історію 15-літньої давності. Бо пісня "Пробач" тригернула мене, і я згадав той час. І ця спільна робота допомогла мені насправді закрити цю історію. Головною локацією зйомок відео став старий закинутий ДК, де вже давно не відбуваються концерти. Дуже символічно, зважаючи на те, що я майже рік не гастролюю", - розповів він.

Для Марії Бурмаки дует з ХАСом набув особливого змісту. Музикантка довгий час думала над колабораціями і шукала, з ким би могла бути "на одній хвилі". Вона поділилася, що її музика дуже особистісна, це все її історії життя.

Спершу ідею дуету з ХАСом запропонував блогер Слава Дьомін.

"Я з ХАСом не була знайома, але згадала, як мій рідний брат казав: "А ти не хотіла би щось зробити з репером ХАСом, він класний". І скинув мені його записи. Послухала й подумала: дійсно класний! Потім стежила за його творчістю. Але я і реп? А чому б і ні? Поки я доїхала з інтерв'ю додому, Слава Дьомін вже написав мені, що ХАС захоплено сприйняв ідею. А коли ми зустрілись, я послухала його бачення, його історію, яку він відчув під час роботи з піснею "Пробач". ХАС написав свій текст і це було прямо в серденько. Його версія була інша, ніби як із задзеркалля – як чоловіки відчувають розрив. Насправді я так і хотіла, щоб мої пісні ставали саундтреками переживань і почуттів інших людей", - поділилась Марія Бурмака.

Пісня "Пробач" була створена близько 20 років тому, а нині отримала нове життя.

 

Теги:
Новини
музика
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