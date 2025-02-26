Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Коригували ракетні удари по Київщині, Харківщині та Львівщині: СБУ затримала трьох підозрюваних

Коригували ракетні удари по Київщині, Харківщині та Львівщині: СБУ затримала трьох підозрюваних

Юлія Лаврук
26 лютого, 2025 середа
10:41
Кримінал

Служба безпеки України затримала трьох ймовірних агентів РФ, які коригували ракетні удари по локаціях Сил оборони на Київщині, Харківщині та Львівщині

Зміст

Про це повідомили в СБУ.

За даними СБУ, пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БПЛА.

Для виконання завдання ФСБ дистанційно завербувала місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років через Telegram-канали, зазначили правоохоронці.

Усі вони буди розосереджені по трьох регіонах України, але нібито мали спільного російського куратора – кадрового співробітника управління ФСБ по чорноморському флоту РФ. Кіберфахівці СБУ вже встановили його особу.

Так, за інформацією СБУ, одного з фігурантів російський спецслужбіст відправив до Львова. Для збору розвідданих він начебто влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин.

Іншим підозрюваним є мешканець Київщині, який їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ, зазначили правоохоронці.

"Ще один зрадник – мешканець Харкова, який відстежував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті. Також він "втемну" розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки", – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що своєчасно викрили трьох фігурантів, задокументували їхні злочини й затримали, коли кожен з них проводив дорозвідку поблизу потенційних цілей.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України задокументувала антиукраїнську діяльність двох настоятелів храмів УПЦ МП – у Житомирській та Вінницькій областях.
Теги:
Новини
Україна
СБУ
львівщина
Київщина
ФСБ
Війна з Росією
Харківщина
Читайте також:
Організація Об'єднаних Націй, ООН
Автор Марина Клюєва
25 лютого, 2025 вiвторок
Українській делегації довелося боротися проти США. Такого в ООН я ще не бачив, – дипломат Єльченко
Кримський міст
Автор Марина Клюєва
24 лютого, 2025 понедiлок
"Нівелює унікальність Кримського мосту": Андрющенко розповів про залізницю, яку окупанти планують відкрити у березні
Зеленський Трамп
Автор Марина Клюєва
25 лютого, 2025 вiвторок
На зустрічі з Трампом порадив би Зеленському поводитися так, як це робив Макрон, - професор Айзенберг
Київ
+0.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
26 лютого
12:16
Оновлено
Судан
У Судані військовий літак розбився у житловому районі: є загиблі
12:05
OPINION
Про європейську єдність та єдність українську
12:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна погодилася передати доходи від деяких корисних копалин США, а ті двічі ставали на бік Росії під час голосування в ООН. Акценти світових ЗМІ 26 лютого
11:49
Чоловічий погляд на розрив стосунків: Марія Бурмака та репер ХАС переспівали хіт "Пробач"
11:32
на фото Верховна Рада України
Рада підтримала створення двох нових спеціалізованих адміністративних судів
11:20
Оновлено
Київщина: наслідки обстрілу. 26 лютого 2025 року
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині двоє загиблих, у Харкові є постраждалі
11:17
військово-технологічний спорт
Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт
11:13
електроенергія
Споживання електроенергії поступово знижується: ситуація в енергосистемі 26 лютого
11:10
Злата Огнєвіч
Росіяни вкрали пісню Злати Огнєвіч "За лісами, горами" і використовують її на пропагандистських заходах
10:54
віце-президент США Джей Ді Венс
"Ви маєте насамперед дбати про інтереси США": віцепрезидент Венс сказав, що його ображає вболівання американських українців за долю України
10:30
Десантники ЗСУ взяли під контроль Котлине на Покровському напрямку
10:27
Ерік Ломбард
В уряді Франції підтвердили готовність разом з Британією та Німеччиною відправити миротворців до України
10:09
Ексклюзив
Зеленський і Трамп
Не варто очікувати нових пакетів військової допомоги від адміністрації Трампа, - Згурець
10:06
ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.
На Донеччині бійці ССО знищили взвод окупантів і взяли в полон росіянина, який розповів цінну інформацію
10:06
День кримського спротиву
26 лютого – День кримського спротиву російській окупації
10:05
OPINION
Норвегія може стати ключем української перемоги
09:49
Віталій Кокошко
На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко
09:40
У США суд зобов’язав адміністрацію Трампа оплатити рахунки іноземних підрядників USAID
09:34
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:25
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Ми захищаємо власну землю, в першу чергу, а не рідкісноземельні метали, - командир підрозділу БПЛА Барна
09:20
Інтерв’ю
Бородянка
Як зберегти кожну історію російсько-української війни. Інтерв’ю з керівницею моніторингу Платформи пам'яті Меморіал Ольгою Піліщук 
09:08
ЗСУ, ППО
РФ вночі запустила по Україні 177 БПЛА: ППО знищила 110 ворожих цілей
09:03
Ексклюзив
Правозахисниця Денісова розповіла, які види матеріальної допомоги можуть отримати рідні військовополонених
08:55
Оновлено
Франція протести
Затриманими за напад на консульство РФ у Марселі виявилися двоє французьких науковців
08:54
Олексій Чернишов
Українці за кордоном зможуть дистанційно отримати бронь від мобілізації, - Міннацєдності
08:23
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині навесні пройдуть тендери на відбудову України, - ЗМІ
08:20
Оновлено
Зеленський, Трамп
"Угода про корисні мінерали майже готова": Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона 28 лютого
08:07
Оновлено
За добу на фронті сталося 98 боїв: Сили оборони відбили 16 штурмів РФ на Курщині
08:06
OPINION
Розкол Європи на руку і Трампу, і Путіну
07:57
Марко Рубіо
"Не вирішить проблему з Росією": держсекретар США Рубіо назвав ідею передачі Україні ядерної зброї несерйозною
07:52
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
Усик ризикує залишитися без бою за титул абсолютного чемпіона світу
07:19
знищена ворожа техніка
РФ за добу втратила 1170 військових, 19 танків і 34 артсистеми
07:11
президент Колумбії Густаво Петро
Президент Колумбії Петро назвав угоду про рідкісноземельні мінерали із США "дурістю" Зеленського
06:57
Блекаут
У Чилі оголосили надзвичайний стан через масштабний блекаут
06:40
аеропорт
Міністр оборони Польщі закликав адаптувати всі цивільні аеропорти для потреб військових
06:24
Оновлено
обстріл, ППО
У РФ заявили, що вночі нібито збили 128 БПЛА: під атакою опинився Краснодарський край
06:12
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ завела військові кораблі з Чорного та Азовського морів до пунктів базування
05:59
Александер Серлот (ліворуч), "Барселона" - "Атлетико"
"Барселона" та "Атлетико" забили 8 голів у півфінальному матчі Кубка Іспанії
05:35
москва, кремль
В ISW спрогнозували, коли економіка Росії порине в кризу через війну проти України
04:21
Адміністрація Трампа заявила, що вручну обиратиме журналістів до прес-пула, порушуючи багаторічну традицію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV