Коригували ракетні удари по Київщині, Харківщині та Львівщині: СБУ затримала трьох підозрюваних

Про це повідомили в СБУ.

За даними СБУ, пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БПЛА.

Для виконання завдання ФСБ дистанційно завербувала місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років через Telegram-канали, зазначили правоохоронці.

Усі вони буди розосереджені по трьох регіонах України, але нібито мали спільного російського куратора – кадрового співробітника управління ФСБ по чорноморському флоту РФ. Кіберфахівці СБУ вже встановили його особу.

Так, за інформацією СБУ, одного з фігурантів російський спецслужбіст відправив до Львова. Для збору розвідданих він начебто влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин.

Іншим підозрюваним є мешканець Київщині, який їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ, зазначили правоохоронці.

"Ще один зрадник – мешканець Харкова, який відстежував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті. Також він "втемну" розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки", – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що своєчасно викрили трьох фігурантів, задокументували їхні злочини й затримали, коли кожен з них проводив дорозвідку поблизу потенційних цілей.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.