Правозахисниця Денісова розповіла, які види матеріальної допомоги можуть отримати рідні військовополонених

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Зараз поки що лише створюються комісії, які будуть визначати надання рідним військовополонених матеріальну допомогу. Важливо зазначити, що форми заяв на подання такої допомоги наші громадяни можуть знайти на сайті Українського центру захисту прав людини. Ці заяви складні для заповнення. Тому, якщо комусь потрібна консультація та відповіді на питання, то потрібно звернутись на гарячу лінію нашого центру і ми допоможемо із заповненням цих заяв", - пояснила Денісова.

Правозахисниця повідомила, що є кілька видів допомоги, які можуть отримати військовополонені і їхні рідні. За її словами, військовополонені й цивільні особи, які перебували в полоні, мають право отримати одноразову грошову допомогу у 100 тис. грн.

"Є кілька видів матеріальної допомоги для рідних військовополонених. Зокрема, щорічна, яка надається члену сімʼї військовополоненого. Вона складає 100 тис. грн за один рік полону. Також є одноразова грошова допомога особі, яка була в полоні. Це може бути як військовослужбовець, так і цивільна особа. Якщо факт підтвердження їхнього перебування в полоні підтверджується, то після повернення вони можуть отримати одноразову грошову допомогу 100 тис. грн. Існує ще відшкодування на професійно-правничу допомогу. Тобто, якщо родина користувалась правничою допомогою для захисту інтересів саме особи, які перебувала в полоні, то ці гроші повертаються. Втім, не більше прожиткового мінімуму на дорослу особу - 60500 грн.", - деталізувала вона.