Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт

Про це йдеться на сайті міністерства.

Там пояснили, що військово-технологічний спорт об’єднує змагання в чотирьох напрямах: повітря, земля, вода й кіберпростір. Учасники змагатимуться у керуванні дронами й наземними роботизованими комплексами в таких дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії.

Наразі вже працює Федерація військово-технологічного спорту України, яка й буде розвивати цей вид спорту.

В уряді зазначають, що так молоді інженери, програмісти, оператори дронів та аналітики зможуть розвивати свої навички у спортивному середовищі, а студенти технічних спеціальностей набудуть практичного досвіду роботи з інноваційними технологіями.

У Мінспорту додали, що військово-технологічний спорт також відкриває можливості для ветеранів, які можуть використовувати свої навички в новій формі - навчати молодь, брати участь у змаганнях і тестувати інновації.

Офіційний статус має сприяти організації системи змагань на всіх рівнях, зокрема проведенню перших міжнародних змагань (за підтримки органів державної влади й місцевого самоврядування).

Крім того, заплановано інтеграцію цього виду спорту в навчальні програми технічних університетів та військових навчальних закладів.

"Україна має унікальний досвід і прагне стати світовим лідером у військово-технологічному спорті. Попереду - створення професійних ліг, міжнародні турніри й залучення партнерів для розвитку виду спорту", - зазначили в міністерстві.