Мінспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт
Міністерство молоді та спорту України офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту
Про це йдеться на сайті міністерства.
Там пояснили, що військово-технологічний спорт об’єднує змагання в чотирьох напрямах: повітря, земля, вода й кіберпростір. Учасники змагатимуться у керуванні дронами й наземними роботизованими комплексами в таких дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії.
Наразі вже працює Федерація військово-технологічного спорту України, яка й буде розвивати цей вид спорту.
В уряді зазначають, що так молоді інженери, програмісти, оператори дронів та аналітики зможуть розвивати свої навички у спортивному середовищі, а студенти технічних спеціальностей набудуть практичного досвіду роботи з інноваційними технологіями.
У Мінспорту додали, що військово-технологічний спорт також відкриває можливості для ветеранів, які можуть використовувати свої навички в новій формі - навчати молодь, брати участь у змаганнях і тестувати інновації.
Офіційний статус має сприяти організації системи змагань на всіх рівнях, зокрема проведенню перших міжнародних змагань (за підтримки органів державної влади й місцевого самоврядування).
Крім того, заплановано інтеграцію цього виду спорту в навчальні програми технічних університетів та військових навчальних закладів.
"Україна має унікальний досвід і прагне стати світовим лідером у військово-технологічному спорті. Попереду - створення професійних ліг, міжнародні турніри й залучення партнерів для розвитку виду спорту", - зазначили в міністерстві.
- Нагадаємо, у 2024 році Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей - 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Наша команда зайняла 22 позицію у медальному заліку.
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