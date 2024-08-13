До Києва повернулися українські бронзові та срібні призери Олімпіади-2024
У вівторок, 13 серпня, на київському вокзалі зустріли українських спортсменів - бронзових та срібних призерів Олімпійських ігор, що відбувалися цьогоріч у Парижі
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Додому з Франції сьогодні повернулися срібні призери: Людмила Лузан, Анастасія Рибачок (веслування на каное), Парвіз Насібов (греко-римська боротьба) та Ірина Коляденко (вільна боротьба)
Також до Києва прибув бронзовий призер Олімпіади з греко-римської боротьби Жан Беленюк.
До заходу з нагоди зустрічі команди України приєдналась також й найтитулованіша олімпійська чемпіонка України Ольга Харлан.
Олімпійців за традицією зустрічали їхні рідні, друзі, представники Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України й інші.
Як Україна виступила на Олімпіаді-2024
Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей - 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові. Наша команда займає у заліку 22 позицію.
Золото
3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.
Срібло
Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. 10 серпня Ірина Коляденко здобула срібну нагороду у боротьбі.
Бронза
На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота. Третім також став борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг.
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