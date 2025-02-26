У Туреччині навесні пройдуть тендери на відбудову України

Про це пише Türkiye Gazetesi.

Представники посольства Туреччини в Києві та представники Державного агентства розвитку та оновлення інфраструктури, що діє при Міністерстві розвитку громад та регіонів України, обговорили проєкти, які реалізують турецькі компанії в Україні, та потенційні питання майбутньої співпраці.

Туреччина отримала досьє з відповідними проєктами від Києва. Українські чиновники повідомили, що проведення тендерів заплановане на квітень та травень для деяких невідкладних проєктів, які будуть реалізовані вже цьогоріч.

Також під час перемовин турецької та української сторін на порядок денний було винесено, що першочерговим завданням Державного агентства розвитку інфраструктури є оновлення наявних митних шлагбаумів на автошляхах, будівництво нових та створення системи платних автошляхів, яка діятиме на всій території країни. Українська сторона повідомила, що в цьому контексті у 2025 році планується провести тендер.

Українська влада також передала турецькій стороні досьє щодо інших важливих проєктів, які планується реалізувати у 2025 році. Як стало відомо, у досьє є деякі проєкти з енергетики та енергоефективності, соціального житла та проєкти водопостачання.