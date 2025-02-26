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Ексклюзив

Ми захищаємо власну землю, в першу чергу, а не рідкісноземельні метали, - командир підрозділу БПЛА Барна

Віталій Бесараб
26 лютого, 2025 середа
09:25
Війна з Росією ЗСУ прапор

Командир підрозділу БпЛА мотопіхотного батальйону 10 ОГШБр - "Едельвейс" Степан Барна пояснив, що ворог посилює штурмові дії не лише з метою контролю над більшими покладами корисних копалин, а й ціллю повністю захопити Донецьку область

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми знаходимось на фронті не заради корисних копалин. В першу чергу, ми боремось й захищаємо власну землю. Для мене очевидно, що поки ми тут, незалежно від того звідки хто родом, ворог не добереться до наших домівок. Зараз всі активні штурмові дії противника, звісно, мають на меті не тільки захоплення територій, які мають рідкісноземельні метали, а й політично-ідеологічні цілі. Оскільки, захопити Краматорськ, Словʼянськ й Лиман стане для ворога суттєвим досягненням, адже повністю буде окупована ще одна область - Донецька", - пояснив Барна.

Військовослужбовець наголосив, що Сили оборони України роблять все можливе, що ресурсами країни могли скористатися саме українців.

"Тут ми розуміємо те, що сьогодні всі маємо робити й докладати максимальних зусиль, щоб не допустити цього. Звісно існує чимало думок і про корисні копалини. Багато хто говорить, що починалась ця війна саме через це. В Словʼянську є багаті запаси сланцевого газу. Донецький басейн вважається одним із найбільших покладів газу в Україні. Тому й не слід виключати того, що з часом це переросте у боротьбу за енергетичні ресурси. Наша мета - зробити все можливе, щоб цими ресурсами користувались саме українці", - додав він. 

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії. 

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

Читайте також: Київ та Вашингтон ще працюють над текстом угоди про корисні копалини. Що не подобається Україні

24 лютого міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та США перебувають на фінальній стадії перемовин про угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

25 лютого у Financial Times повідомили, що Київ узгодив угоду з Вашингтоном про українські рідкісноземельні мінерали після того, як США відкинули найжорсткіші вимоги, проте документ не має чітких гарантій безпеки
 

Теги:
Новини
Україна
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Слов'янськ
США
Лиман
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