В уряді Франції підтвердили готовність разом з Британією та Німеччиною відправити миротворців до України

Про це Ломбард сказав в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська для забезпечення перемир'я між Росією та Україною.

Водночас він наголосив, що очікує, що США нададуть підтримку європейським військам для збереження миру після того, як буде досягнуто можливої домовленості про припинення вогню між Україною і РФ.

"Якщо ми хочемо, щоб перемир'я дотримувалося, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися це зробити", – зазначив міністр.

У виданні нагадали, що раніше цього тижня Ломбард і президент Франції Еммануель Макрон відвідали Вашингтон, щоб обговорити Україну і торгівлю зі своїми американськими колегами, зокрема, президентом США Дональдом Трампом і міністром фінансів Скоттом Бессентом.