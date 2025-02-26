РФ вночі запустила по Україні 177 БПЛА: ППО знищила 110 ворожих цілей

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, ворог зпустив 177 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово і Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 було підтверджено збиття 110 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Зазначається, що ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Натомість унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.