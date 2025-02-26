РФ вночі запустила по Україні 177 БПЛА: ППО знищила 110 ворожих цілей
У ніч проти 26 лютого російський ворог запустив по території України 177 безпілотників. Сили ППО знищили 110 ворожих цілей, ще 66 - локаційно втрачені
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, ворог зпустив 177 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово і Приморсько-Ахтарська.
Станом на 09:00 було підтверджено збиття 110 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
Зазначається, що ще 66 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Натомість унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.
- Увечері вівторка, 25 лютого, російські загарбники запустили ударні дрони для обстрілу України. Унаслідок ворожої атаки у Київській області загинула жінка. У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 42
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе