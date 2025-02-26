"Українець має пропагувати світові українську культуру": KHAYAT розкритикував TESLENKO за нацвідбір у Сан-Марино

Про це він сказав в інтерв'ю "Смачно та Душевно з Разміком".

25 лютого стало відомо, що український музикант Олександр Тесленко, який виступає під сценічним ім'ям TESLENKO, пройшов у гранд-фінал конкурсу Una Voce Per San Marino, на якому з 2022 року Сан-Марино обирає свого представника на Євробачення.

TESLENKO подавався на участь в українському Нацвідборі, але не пройшов до шортліста автоматично, а свою кандидатуру з лонгліста, з якого українці обирали одного фіналіста у Дії, зняв через скандал з ENLEO.

KHAYAT, який брав участь у фіналі Нацвідбору, поділився, що не розуміє рішення TESLENKO змагатися за право поїхати на Євробачення від Сан-Марино.

"У контексті сьогодення це дивно. Я не кажу про те, що було до повномасштабки. Зараз для мене це дуже дивно, тому що це про твої егоцентричні наміри. Ти українець, який має пропагувати українську культуру світові, і логічно, що ти це маєш робити від імені своєї країни. А це виходить так: "Ну, не обрали мене тут, поїду представлю там", - прокоментував KHAYAT.

Артист зазначив, що просто не розуміє позицію TESLENKO.

"Я не хочу це коментувати, я просто цього не розумію. Він же не буде там співати українською, він же не буде там активно казати [про Україну]. Я б ніколи так не зробив. Але це я", - додав музикант.