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У США суд зобов’язав адміністрацію Трампа оплатити рахунки іноземних підрядників USAID

Світлана Кравченко
26 лютого, 2025 середа
09:40
Світ

Суд округу Колумбія зобов’язав адміністрацію президента США виконати його видане раніше тимчасове рішення про заборону припинення фінансування іноземної допомоги та оплатити рахунки за роботу підрядників USAID, виконану до 13 лютого

Зміст

Про це інформує CBS News.

За рішенням судді, Державний департамент і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) мають до півночі 26 лютого оплатити всі рахунки за роботу, яка була виконана іноземними підрядниками Агентства до 13 лютого.

Підрядники стверджували, що їх позбавили фінансування через указ президента США Дональда Трампа і подальшої директиви держсекретаря Марко Рубіо, згідно з якими іноземна допомога США була заморожена на 90 днів.

На екстрених судових слуханнях у вівторок юрист міністерства юстиції США не зміг пояснити, які кроки здійснює адміністрація Трампа для відновлення фінансування програм допомоги іноземним державам.

Зазначається, що у 2023 році USAID розпоряджалася бюджетом у понад 40 млрд доларів, і значна частина цих коштів була призначена американським організаціям, які виділяють кошти іноземним організаціям по всьому світу.

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Після цього американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні. Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде вихід із ситуації.

12 лютого група демократів Палати представників США представила законопроєкт, щоб запобігти ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
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