26 лютого – День кримського спротиву російській окупації

День кримського спротиву російській окупації відзначаємо 26 лютого

Дата була відзначена один раз в 2016 році відповідно до Постанови Верховної Ради України № 3807 від 2 лютого 2016 р. "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році", в подальшому офіційно не відзначалась.

26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. А 25 лютого під будівлею кримської Верховної Ради відбувся й проросійський мітинг, організований організацією "Кримський фронт" та "козацькими" організаціями. Учасники акції вигукували проросійські гасла та вимагали відокремлення від України шляхом проведення референдуму. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що на сесію може бути винесено питання про вихід Криму зі складу України.

26 лютого під стінами Верховної Ради АРК паралельно відбулися 2 акції: проукраїнський мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу, рухом "Євромайдан Крим" та іншими проукраїнськими організаціями, котрий зібрав до 10 тисяч учасників. Проросійський мітинг був чисельністю близько 700 осіб, ініціатором якого стала партія "Руська єдність"

Через незадовільні заходи безпеки, вжиті правоохоронцями, між проукраїнськими та проросійськими учасниками мітингів сталися сутички, у результаті чого загинули двоє людей.

Проросійський мітинг був витіснений до внутрішнього двору кримської Верховної Ради, а призначена днем раніше сесія парламенту була скасована.

На наступний день озброєні російські спецпризначенці захопили будівлі Верховної Ради АРК та Ради міністрів АРК у м. Сімферополі.

26 лютого 2020 року президент Володимир Зеленський заявив про підписання указу про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати.

26 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Мартиніана Кесарійського

Ще в юнацькому віці він почав вести життя самітника. Мартиніан пішов в пустелю, довгий час молився до Всевишнього. Господь наділив чоловіка даром зцілення.

Мартиніан пройшов через випробування. Розпусна дівчина намагалася спокусити чоловіка Божого. Проте до чар жінки преподобний залишився байдужим. Покаялася дівиця перед ним і попросила допомогти їй стати на шлях істинний. Чернець направив її до храму.

Мартиріана Кесарійського почали почитати як непохитного заступника вірності, сімейного щастя та захисника від спокус мирських.

Що не можна робити в цей день:

не варто розпускати плітки та лихословити.

не можна ображатися, ображати та лаятися.

не рекомендується шити, вишивати, прясти, бо можна втратити зір.

Народні прикмети і традиції на 26 лютого: