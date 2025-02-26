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Головна Культура На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко

На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко

Катерина Єсікова
26 лютого, 2025 середа
09:49
Культура Віталій Кокошко

На війні проти українських окупантів загинув український військовослужбовець, режисер і власник агенції-студії "Кінограф" Віталій Кокошко

Зміст

Про це повідомила донька загиблого захисника Ольга Кокошко. 

За її словами, Віталій Кокошко загинув 24 лютого. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців.

"Скоро повідомимо деталі про те, коли і де можна буде попрощатися. Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку", - написала вона.

  • На фронті загинув військовослужбовець, актор серіалів "Доктор Віра" і "Прогулянка у порожнечі" Олексій Самойленко, який долучився до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення.
Теги:
Новини
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
ЗСУ загиблі
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