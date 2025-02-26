На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко

Про це повідомила донька загиблого захисника Ольга Кокошко.

За її словами, Віталій Кокошко загинув 24 лютого. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців.

"Скоро повідомимо деталі про те, коли і де можна буде попрощатися. Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку", - написала вона.