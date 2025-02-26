У Судані військовий літак розбився у житловому районі: є загиблі
Під час зльоту з авіабази Ваді-Сейдна у Судані 25 лютого зазнав аварії військовий літак. У результаті аварії загинули щонайменше 46 людей, зокрема військові та цивільні
Про це повідомляє Al Jazeera.
Зазначається, що авіакатастрофа літака "Антонов" на околиці суданської столиці Хартума, ймовірно, сталася з технічних причин.
Влада Судану заявила, що літак впав біля житлового будинку у районі Каррарі. Одразу стало відомо про 19 загиблих, а потім кількість жертв зросла до 46. Зокрема, серед загиблих - генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир у Хартумі.
П'ятьох поранених цивільних доправили разом із тілами загиблих до лікарні Нау в Омдурмані.
Факт аварії та наявність жертв згодом підтвердили у збройних силах Судану.
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