У Судані військовий літак розбився у житловому районі: є загиблі

Про це повідомляє Al Jazeera.

Зазначається, що авіакатастрофа літака "Антонов" на околиці суданської столиці Хартума, ймовірно, сталася з технічних причин.

Влада Судану заявила, що літак впав біля житлового будинку у районі Каррарі. Одразу стало відомо про 19 загиблих, а потім кількість жертв зросла до 46. Зокрема, серед загиблих - генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир у Хартумі.

П'ятьох поранених цивільних доправили разом із тілами загиблих до лікарні Нау в Омдурмані.

Факт аварії та наявність жертв згодом підтвердили у збройних силах Судану.