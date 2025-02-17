В аеропорту Торонто під час посадки перевернувся літак, є постраждалі
У Канаді в аеропорту Торонто під час посадки зазнав аварії пасажирський літак американської авіакомпанії Delta Airlines. За попередніми даними, є постраждалі
Про це повідомляє CTV News.
На фото з місця події видно, що літак перевернувся після посадки. Натомість причина авіакатастрофи не відома.
Відповідну інформацію підтвердили у пресслужбі аеропорту: "Toronto Pearson відомо про інцидент під час посадки за участю літака Delta Airlines, який прибув з Міннеаполіса. Надзвичайники реагують".
Зазначається, що, за попередніми даними, постраждали 8 людей.
"Наскільки я розумію, більшість пасажирів не постраждали й не постраждали, але ми все ще намагаємося переконатися в цьому, тому продовжуємо пошуки", - заявила констебль Сара Паттен з регіональної поліції міста Піл в Онтаріо.
- Регіональний пасажирський літак США 29 січня (30 січня за Києвом) зіткнувся в повітрі з гелікоптером, коли наближався до злітно-посадкової смуги Вашингтонського аеропорту імені Рейгана. Президент США Дональд Трамп повідомив, що в авіакатастрофі ніхто не вижив.
- 31 січня слідчі змогли відновити "чорні скриньки" літака та гелікоптера, які зазнали авіакатастрофи у Вашингтоні. Тоді рятувальники знайшли тіло 41 загиблого.
- 5 лютого було оголошено про завершення рятувально-пошукової операції. З річки дістали тіла всіх 67 жертв авіатрощі.
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