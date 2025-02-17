В аеропорту Торонто під час посадки перевернувся літак, є постраждалі

Про це повідомляє CTV News.

На фото з місця події видно, що літак перевернувся після посадки. Натомість причина авіакатастрофи не відома.

BREAKING- Toronto had a Delta flight flipped upside down. I got these photos from a friend on the plane. He’s okay. Minnesota to Toronto. pic.twitter.com/DeSoYAlsVo — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) February 17, 2025

Відповідну інформацію підтвердили у пресслужбі аеропорту: "Toronto Pearson відомо про інцидент під час посадки за участю літака Delta Airlines, який прибув з Міннеаполіса. Надзвичайники реагують".

Зазначається, що, за попередніми даними, постраждали 8 людей.

"Наскільки я розумію, більшість пасажирів не постраждали й не постраждали, але ми все ще намагаємося переконатися в цьому, тому продовжуємо пошуки", - заявила констебль Сара Паттен з регіональної поліції міста Піл в Онтаріо.