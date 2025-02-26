Путін відчуває зараз силу через зміну позиції США , а переговори з ним можуть принести хоча б мінімальний успіх, якщо він відчуватиме слабкість.

А єдине, що може посилити нас зараз — європейська і внутрішня єдність.

Європейську єдність прагнуть забезпечити Франція, Німеччина, Сполучене Королівство, країни Скандинавії та Балтії. Було б добре, щоб після виборів у травні активнішою стала Польща.

Але нічого у Європи не вийде, якщо єдність не продемонструємо ми, українці. І єдність, і фаховість і відданість ідеям демократії на противагу ідеям авторитаризму. От за це відповідає Володимир Зеленський зараз, і це визначатиме його і наше майбутнє, а не ефемерні перемоги на гіпотетичних виборах.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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