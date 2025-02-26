Трамп опублікував ШІ-ролик "про майбутнє сектора Гази"

Ролик Трамп оприлюднив в Instagram.

Відео починається зі сцен руйнувань у секторі Гази та з напису "Газа 2025... Що далі?". Потім показують яхти, хмарочоси, пляжі, а також чоловіка, схожого на Ілона Маска, який розкидає на людей гроші.

Крім того, у ролику Дональд Трамп танцює у нічному клубі, на полицях продають сувеніри з його символікою, а посеред площі стоїть золота статуя президента США.

На тлі ШІ-ролику грає пісня зі словами: "Дональд прийде, щоб звільнити вас, несучи світло для всіх, більше немає тунелів, більше немає страху, Трамп-Газа нарешті тут".