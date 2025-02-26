Трамп опублікував ШІ-ролик "про майбутнє сектора Гази"
Президент США Дональд Трамп оприлюднив ролик, згенерований штучним інтелектом, показавши, як на його думку, виглядатиме майбутнє сектора Гази
Ролик Трамп оприлюднив в Instagram.
Відео починається зі сцен руйнувань у секторі Гази та з напису "Газа 2025... Що далі?". Потім показують яхти, хмарочоси, пляжі, а також чоловіка, схожого на Ілона Маска, який розкидає на людей гроші.
Крім того, у ролику Дональд Трамп танцює у нічному клубі, на полицях продають сувеніри з його символікою, а посеред площі стоїть золота статуя президента США.
На тлі ШІ-ролику грає пісня зі словами: "Дональд прийде, щоб звільнити вас, несучи світло для всіх, більше немає тунелів, більше немає страху, Трамп-Газа нарешті тут".
- На початку лютого Трамп заявив, що має намір купити і володіти Газою та розподілити контроль над нею між іншими державами на Близькому Сході, аби вони відновили частини зруйнованої війною території.
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