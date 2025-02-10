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Трамп висловив намір купити сектор Газа і віддати контроль над ним близькосхідним країнам

Марія Науменко
10 лютого, 2025 понедiлок
06:41
Світ Дональд Трамп

У неділю, 9 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що має намір купити і володіти Газою та розподілити контроль над нею між іншими державами на Близькому Сході, аби вони відновили частини зруйнованої війною території

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Про це повідомляє Reuters.

Він підкреслив, що США зобов’язані утримувати контроль над цією територією, щоб не допустити повернення ХАМАСу.

"Я прагну купити і володіти Газою. Що стосується нашої відбудови, то ми можемо віддати її іншим державам на Близькому Сході, щоб вони відбудували окремі частини, інші люди можуть це зробити під нашим патронатом. Але ми зобов'язуємося володіти нею, утримувати її і гарантувати, що ХАМАС не повернеться назад", - заявив він. - Там немає куди повертатися. Це місце підлягає знесенню. Решта буде знесена. Все буде знесено".

У контексті цієї ініціативи він також висловив готовність розглянути питання про дозвіл для палестинських біженців в'їхати до США, підкресливши, що розглядатиме такі запити в кожному конкретному випадку.

У виданні зазначили, що Трамп говорив про постійне переміщення палестинців, які живуть в Газі, і про створення "Рив'єри Близького Сходу".

Заява Трампа спричинила різку реакцію з боку представників ХАМАСу. Член політбюро Еззат ель-Рашк заперечив можливість реалізації такого плану, наголосивши, що Газа є частиною палестинської території, яка не підлягає купівлі та продажу.

"Газа - це не власність, яку можна продавати і купувати. Це невід'ємна частина нашої окупованої палестинської землі", - наголосив Рашк.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог підтвердив, що Трамп планує зустрічі з лідерами арабських країн, зокрема, президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі та наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

"Президент Трамп має зустрітися з великими, великими арабськими лідерами, в першу чергу з королем Йорданії і президентом Єгипту, і я думаю, що також з наслідним принцом Саудівської Аравії, - заявив Герцог. - Це партнери, до яких треба прислухатися, з якими треба розмовляти. Ми також повинні поважати їхні почуття і подивитися, як нам побудувати план, який буде стійким у майбутньому".

Саудівська Аравія, як і багато світових лідерів, різко розкритикувала ініціативу Трампа.

А король Йорданії Абдалла заявив, що під час запланованої на 11 лютого зустрічі з Трампом у Вашингтоні планує попередити його, що ця пропозиція є рецептом радикалізму, який поширить хаос на Близькому Сході і поставить під загрозу мир королівства з Ізраїлем.

  • У суботу, 8 лютого, ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників - Елі Шарабі, Ора Леві та Охада Бена Амі. Угруповання передало їх представникам Червоного Хреста у Дейр-аль-Балах.

 

Теги:
Новини
політика
Президент США
Ізраїль
Єгипет
Близький Схід
Саудівська Аравія
Дональд Трамп
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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