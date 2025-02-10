ЄС перегляне зовнішню допомогу на тлі політики Трампа, - Bloomberg
Європейський Союз проведе перегляд багатомільярдної зовнішньої допомоги, аби тісніше узгоджувати розподіл коштів в умовах складної міжнародної ситуації, зокрема - дій американського президента Дональда Трампа
Про це пише Bloomberg із посиланням на відповідний проєкт документа.
Зазначено, що Єврокомісія прагне зробити іноземну допомогу "більш направленою на партнерів". Зокрема, блок планує реструктурувати зовнішню допомогу, аби забезпечити свої стратегічні інтереси, серед них: зміцнення альянсів з державами-однодумцями, стримування мігрантів та забезпечення доступу до сировини.
Також у документі зауважують: загальний європейський бюджет перенапружений через спектр вимог - від зеленого переходу до оборони.
Bloomberg підкреслює, що такі заходи ЄС вживає на тлі політики Трампа в перші тижні перебування в Білому домі, яка характеризується, зокрема, заявами про майбутнє введення мит на товари з Європи.
Єврокомісія має окреслити ідеї стосовно покращення свого наступного семирічного бюджету з 2028 по 2034 рік.
- 4 лютого єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Європейський Союз хоче якнайшвидше розпочати переговори зі Сполученими Штатами щодо запланованих президентом Дональдом Трампом тарифів.
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