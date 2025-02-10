У Росії заявили, що до окупантів потрапила партія шоколаду з вибухівкою
Перший заступник голови комітету держдуми РФ з контролю Дмитро Гусєв заявив, що до російських окупантів потрапила партія шоколаду з вибухівкою
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости.
"Партію шоколаду. Але не з горішками або родзинками, а з вибухівкою... Контроль за якістю продуктів виходить на абсолютно новий рівень", - заявив Гусєв.
За його словами, ситуація показала, "наскільки важливо стежити за тим, що потрапляє до російських солдатів на передову, оскільки противник використовує не тільки дрони та інші військові технології, а й намагається діяти навіть через продукти".
10 лютого речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець заявив, що російські військові накопичують свої сили та перегруповують їх для штурмових дій у районі Часового Яру.
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