З початку року з окупації повернули 17 українців: Лубінець розповів подробиці
З початку 2025 року з тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати 17 громадян України, серед них – літні люди та маломобільні
Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, повернення людей стало можливим завдяки спільним зусиллям Офісу уповноваженого, державних органів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів.
Серед евакуйованих:
- родина з Херсонщини, яка залишилася без житла після ворожого обстрілу;
- чотири маломобільні жінки, для яких забезпечили спеціальні умови евакуації, включно з каретами швидкої допомоги та професійним медичним супроводом;
- 87-річна бабуся, яку примусово депортували до РФ і залишили без належного догляду та доступу до медичної допомоги;
- опікун з дитиною, які в окупації зазнавали переслідувань через те, що мама перебувала в полоні РФ, і змогли безпечно виїхати лише після її звільнення;
- 19-річна дівчина, яка хотіла повернутися до України, щоб продовжити навчання та будувати майбутнє на рідній землі;
- літнє подружжя, яке боялося виїхати самостійно через фільтраційні табори;
- три жінки, одна з яких через втрату документів не могла повернутися в Україну.
Лубінець наголосив, що виїзд із ТОТ украй необхідний для уникнення загроз життю та здоров’ю громадян, які часто зазнають переслідувань, тиску та обмежень з боку окупаційної влади.
"Саме тому представники нашого Офісу беруть активну участь у цих процесах, забезпечуючи правовий супровід, координацію з державними органами та міжнародними партнерами", - зазначив омбудсмен.
- На початку лютого з окупації повернули 12 українських дітей.
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