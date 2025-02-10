З початку року з окупації повернули 17 українців: Лубінець розповів подробиці

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, повернення людей стало можливим завдяки спільним зусиллям Офісу уповноваженого, державних органів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів.

Серед евакуйованих:

родина з Херсонщини, яка залишилася без житла після ворожого обстрілу;

чотири маломобільні жінки, для яких забезпечили спеціальні умови евакуації, включно з каретами швидкої допомоги та професійним медичним супроводом;

87-річна бабуся, яку примусово депортували до РФ і залишили без належного догляду та доступу до медичної допомоги;

опікун з дитиною, які в окупації зазнавали переслідувань через те, що мама перебувала в полоні РФ, і змогли безпечно виїхати лише після її звільнення;

19-річна дівчина, яка хотіла повернутися до України, щоб продовжити навчання та будувати майбутнє на рідній землі;

літнє подружжя, яке боялося виїхати самостійно через фільтраційні табори;

три жінки, одна з яких через втрату документів не могла повернутися в Україну.

Лубінець наголосив, що виїзд із ТОТ украй необхідний для уникнення загроз життю та здоров’ю громадян, які часто зазнають переслідувань, тиску та обмежень з боку окупаційної влади.

"Саме тому представники нашого Офісу беруть активну участь у цих процесах, забезпечуючи правовий супровід, координацію з державними органами та міжнародними партнерами", - зазначив омбудсмен.