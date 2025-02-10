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Тирасполь відмовився від грошей ЄС на газ: знайшов альтернативний варіант

Юлія Юліна
10 лютого, 2025 понедiлок
18:14
Світ Придністров'я

Самопроголошене Придністров'я відмовилося від 60 млн євро, які запропонував ЄС, натомість домовилося про постачання газу через компанії з Угорщини та Дубаю

Зміст

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, передає молдовська служба "Радіо Свобода".

"Росія не дозволяє їм прийняти європейську допомогу, побоюючись втратити контроль над регіоном". – заявив Речан, додавши, що Тирасполь відмовився підвищити тарифи у регіоні до ринкових, що було однією з головних умов отримання 60 млн євро допомоги від ЄС.

Натомість було ухвалено альтернативне рішення: угорська компанія (MET Gas and Energy Marketing AG) доставлятиме газ до західного кордону Республіки Молдова, а витрати покриватиме компанія з Дубаю (JNX General Trading L.L.C.).

Речан сказав, що "обидві компанії були перевірені", і за ними не було виявлено "громадян Молдови" або інших "невідповідностей".

"Рішення, обране тираспольським режимом, означає, що жителі Придністровського регіону продовжуватимуть жити у стані непередбачуваності та занепокоєння щодо постачання газу", – сказав посадовець, однак не уточнив, який обсяг газу отримає регіон.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. 

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева. 

10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.

17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.

23 січня Придністров'я відмовилося від українського вугілля, заявивши, що воно не підходить для Молдовської ДРЕС.

Пізніше Кишинів ухвалив рішення надати самопроголошеному Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг, аби підтримати тиск у системі.

Теги:
Новини
Економіка
ЄС
газ
Молдова
Придністров'я
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