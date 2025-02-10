Більша дальність, менший ризик: на що здатні українські дрони на базі оптоволоконних технологій

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

"Це зв'язок безчастотний. Ці дрони цікаві тим, що вони обходять засоби РЕБу, не мають радіогоризонту, можуть досить низько проходити над землею, залітати в бліндажі, і зв'язок іде через кабель, який проходить до оператора. Тенденція розвитку дронів на оптоволокні йде до того, що дистанція котушки постійно збільшується", – розповів журналістам СЕО 3DTech Роман Агарков.

Інженерам української компанії 3DTech вдалося зробити революційне рішення. Вони використовують тонке оптоволокно діаметром в 0,25 мм, що робить дрони меншими, маневровнішими й далекобійнішими. А значна частка українських комплектуючих у перспективі зробить дрони значно дешевшими.

"Почали вивчати, як можна самим розробити свою котушку та виготовляти. Перейшли до того, що ми можемо використовувати інший тип волокна, який у два рази тонше, ніж те, яке було в китайських котушках", - зазначив гендиректор компанії Олексій Жулінський.

За його словами, розробникам вдалося зменшити вагу котушки майже у два рази – до 1,1 кг. Її можна встановити на 10-дюймові дрони.

Зараз на "озброєнні" у 3DTech дрони з котушками, які можуть літати від 10 до 30 кілометрів. Пілоти таких "пташок" зазначають, що зв'язок із дроном на оптоволокні набагато кращий, аніж на звичайному FPV, але вимагає від пілота майстерності.

У компанії зазначають: головна ціль цієї технології – ще ефективніше нищити ворога, зберегти життя нашим військовим і наблизити перемогу.