Більша дальність, менший ризик: на що здатні українські дрони на базі оптоволоконних технологій
В українській армії почали активно використовувати FPV-дрон, обладнаний котушкою з оптоволокном. Такий дрон літає не через радіозв'язок, а на "ниточці" зі спеціального дроту, яка тягнеться напряму до пілота.Таким чином оператор стає раційно невидимим для ворога, а сам дрон – невразливим до засобів РЕБ
Про це йдеться у сюжеті Еспресо.
"Це зв'язок безчастотний. Ці дрони цікаві тим, що вони обходять засоби РЕБу, не мають радіогоризонту, можуть досить низько проходити над землею, залітати в бліндажі, і зв'язок іде через кабель, який проходить до оператора. Тенденція розвитку дронів на оптоволокні йде до того, що дистанція котушки постійно збільшується", – розповів журналістам СЕО 3DTech Роман Агарков.
Інженерам української компанії 3DTech вдалося зробити революційне рішення. Вони використовують тонке оптоволокно діаметром в 0,25 мм, що робить дрони меншими, маневровнішими й далекобійнішими. А значна частка українських комплектуючих у перспективі зробить дрони значно дешевшими.
"Почали вивчати, як можна самим розробити свою котушку та виготовляти. Перейшли до того, що ми можемо використовувати інший тип волокна, який у два рази тонше, ніж те, яке було в китайських котушках", - зазначив гендиректор компанії Олексій Жулінський.
За його словами, розробникам вдалося зменшити вагу котушки майже у два рази – до 1,1 кг. Її можна встановити на 10-дюймові дрони.
Зараз на "озброєнні" у 3DTech дрони з котушками, які можуть літати від 10 до 30 кілометрів. Пілоти таких "пташок" зазначають, що зв'язок із дроном на оптоволокні набагато кращий, аніж на звичайному FPV, але вимагає від пілота майстерності.
У компанії зазначають: головна ціль цієї технології – ще ефективніше нищити ворога, зберегти життя нашим військовим і наблизити перемогу.
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