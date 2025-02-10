"Якщо ми будемо йти шляхом максимальної регуляції всієї діяльності в Україні, про якесь економічне зростання годі й думати": експерт Воскобойник
Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник вважає, що для того, аби люди почали повертатися в Україну, з нашої країни потрібно робити країну свободи
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Як би ми не намагалися, найближчі 5-10, навіть 15 років ми навряд чи наздоженемо по рівню життя сусідню Польщу. Ми вже не говоримо про Німеччину, де той самий касир може отримувати і 1500 євро на місяць. Так ось, що потрібно взагалі зробити, аби люди почали повертатися в Україну, аби їм було тут цікаво? Потрібно робити з нашої країни країну свободи, свободи слова, свободи вибору, свободи переміщень, свободи підприємницької діяльності. Якщо це буде, то в дійсності почне розвиватися економіка, і люди будуть повертатися, і в нас з'явиться історичний шанс", - сказав він.
Василь Воскобойник наголосив, що максимальна регуляція всієї діяльності в Україні та максимальне оподаткування підприємств не призведуть до економічного зростання.
"І навпаки, якщо ми будемо йти шляхом максимальної регуляції всієї діяльності в Україні, максимальної регуляції і оподаткування максимального наших підприємців, то про якесь економічне зростання, зростання заробітних плат, соціальних стандартів годі й думати", - вважає експерт.
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