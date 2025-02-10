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Готовність до виборів і голос опозиції: у ЄС уточнили, чого чекають від України як від кандидатки на членство

Юлія Юліна
10 лютого, 2025 понедiлок
17:24
євроінтеграція Україна ЄС

Гендиректор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення Герт Ян Копман заявив, що Україна має вже зараз демонструвати готовність до проведення до виборів

Зміст

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

За словами Копмана, Євросоюз не просуває ідею виборів під час війни, зважаючи на конституційні обмеження, неможливість проведення повноцінної передвиборчої кампанії та безпекові питання, що роблять неможливим голосування під час бойових дій. Водночас ЄС очікує змін виборчого законодавства там, де воно потребує адаптації до реалій.

Також ЄС бачить проблеми з правами опозиції в Україні.

"Ми хочемо побачити, що всі партії у парламенті беруть участь у дискусіях та ухваленні рішень. Опозиція повинна мати простір не лише в парламенті, їй має бути місце і на конференціях", – наголосив Копман.

Видання вказує, що на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", яка відбулася минулої п'ятниці, баланс був явно порушений. Серед панелістів були чотири депутати від "Слуги Народу", а от опозицію представив лише один нардеп від "Голосу".

За словами Копмана, Брюссель слідкує за тим, чи має українська опозиція достатні можливості для міжнародної роботи, адже минулого року опозиція часто скаржилася на обмеження поїздок за кордон. Тепер це стало об’єктом особливого моніторингу з боку ЄС.

Вибори в Україні: що відомо

1 лютого агентство Reuters з посиланням на власні джерела у Вашингтоні, Києві та спецпредставника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога повідомило, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир’я з Росією в найближчі місяці.

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, у вас потенційно є більше ніж одна людина", — сказав Келлог.

4 лютого пані посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Вашингтон і Київ не обговорювали можливість проведення виборів до кінця 2025 року.

Пізніше Келлог пояснив, що США не вимагають проведення виборів в Україні під час війни.

Теги:
Новини
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Україна
ЄС
вибори
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