США посилили контроль за мексиканським кордоном літаками, які раніше стежили за Росією й Китаєм, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Упродовж останніх двох тижнів американські військові значно посилили стеження за мексиканськими наркокартелями за допомогою спеціалізованих літаків-розвідників, які здійснили щонайменше 18 прольотів у районі південного заходу США та в міжнародному повітряному просторі навколо мексиканського півострова Баха.

Повідомляється, що активність літаків-розвідників різко зросла одразу після інавгурації нового президента — протягом десяти днів наприкінці січня та на початку лютого. За словами колишнього високопосадовця американських військових, раніше Пентагон здійснював лише одну розвідувальну місію на місяць поблизу кордону США з Мексикою.

Раніше влада використовувала ці літаки для збору розвідданих для інших пріоритетних завдань, таких як діяльність Росії в Україні чи полювання на російські або китайські підводні човни.

Згідно з повідомленням CNN, нині військові спрямовують "обмежені можливості" у сфері національної безпеки США від зовнішніх загроз до південного кордону, де Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.

Принаймні 11 із нещодавніх розвідувальних польотів поблизу Мексики були здійснені літаками P-8 — це спеціалізовані літаки, оснащені складною радарною системою для виявлення підводних човнів, збору деталізованих зображень та моніторингу радіосигналів.

Крім того, 3 лютого вперше було залучено рідкісний літак-розвідник U-2, розроблений під час холодної війни для збору висотних знімків території СРСР. До цього моменту U-2 ніколи не використовувався для спостереження за активністю наркокартелів.

Хоча ці літаки здійснюють польоти переважно над територією США та в міжнародних водах, військові експерти зазначають, що вони здатні збирати розвідувальні дані в глибині Мексики.

На цей час залишається незрозумілим, як адміністрація Трампа планує використовувати отриману інформацію. CNN припускає, що це може бути частиною зусиль із документування злочинної діяльності наркокартелів. Водночас деякі колишні й нинішні посадовці висловлюють занепокоєння, що ці розвідувальні польоти можуть стати підготовчим етапом для визначення цілей, які згодом можуть бути атаковані військовими засобами, як обіцяв Трамп.