США посилили контроль за мексиканським кордоном літаками, які раніше стежили за Росією й Китаєм, - CNN
США значно посилили стеження за мексиканським кордоном, який патрулюють стратегічні літаки-розвідники, що раніше стежили за військовою активністю РФ та Китаю
Про це повідомляє CNN.
Упродовж останніх двох тижнів американські військові значно посилили стеження за мексиканськими наркокартелями за допомогою спеціалізованих літаків-розвідників, які здійснили щонайменше 18 прольотів у районі південного заходу США та в міжнародному повітряному просторі навколо мексиканського півострова Баха.
Повідомляється, що активність літаків-розвідників різко зросла одразу після інавгурації нового президента — протягом десяти днів наприкінці січня та на початку лютого. За словами колишнього високопосадовця американських військових, раніше Пентагон здійснював лише одну розвідувальну місію на місяць поблизу кордону США з Мексикою.
Раніше влада використовувала ці літаки для збору розвідданих для інших пріоритетних завдань, таких як діяльність Росії в Україні чи полювання на російські або китайські підводні човни.
Згідно з повідомленням CNN, нині військові спрямовують "обмежені можливості" у сфері національної безпеки США від зовнішніх загроз до південного кордону, де Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
Принаймні 11 із нещодавніх розвідувальних польотів поблизу Мексики були здійснені літаками P-8 — це спеціалізовані літаки, оснащені складною радарною системою для виявлення підводних човнів, збору деталізованих зображень та моніторингу радіосигналів.
Крім того, 3 лютого вперше було залучено рідкісний літак-розвідник U-2, розроблений під час холодної війни для збору висотних знімків території СРСР. До цього моменту U-2 ніколи не використовувався для спостереження за активністю наркокартелів.
Хоча ці літаки здійснюють польоти переважно над територією США та в міжнародних водах, військові експерти зазначають, що вони здатні збирати розвідувальні дані в глибині Мексики.
На цей час залишається незрозумілим, як адміністрація Трампа планує використовувати отриману інформацію. CNN припускає, що це може бути частиною зусиль із документування злочинної діяльності наркокартелів. Водночас деякі колишні й нинішні посадовці висловлюють занепокоєння, що ці розвідувальні польоти можуть стати підготовчим етапом для визначення цілей, які згодом можуть бути атаковані військовими засобами, як обіцяв Трамп.
- У п'ятницю, 7 лютого, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа 20 січня, Мексика прийняла близько 11 тис. депортованих мігрантів зі США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.34 Купівля 41.34Продаж 41.86
- EUR Купівля 42.74Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе