Чого ви хочете від Трампа, він же непередбачуваний… Трамп мільярдер, він будує свою політику, як звик вести бізнес (рекетирський, корумпований)…

Треба нарешті визнати: всеамериканський жлоб привів до найвищої у сучасному світі влади людину, яка на 100% непридатна для посади президента США. Мало того, Трамп – типовий фашист і він буде намагатися встановити у США фашистський режим, навіть не усвідомлюючи цього, бо йому саме таке подобається. Читайте також: Трамп навряд чи домовиться із Путіним. Зеленський наполягає на НАТО

Є кілька різних списків ознак фашизму. Я візьму найлаконічніший.

1. Довічний диктатор. Трамп упевнено суне до цього статусу. Подивіться, як уже два місяці всі принишкли, як плазують перед Трампом Америка і світ, ще до того, як той вступив на посаду. Це безпрецедентно. Солідний вік? Не проблема. Америці не звикати до політичних династій (Кеннеді, Буші, Клінтони), а тут уже Дональд Трамп молодший підріс, закінчений мерзотник.

2. Одна партія, на яку спирається вождь. Республіканська партія – це ще, звісно, не німецькі націонал-соціалісти 1930-х і не КПРС, там є відповідальні люди. Але зверніть увагу: вони нічого не змогли зробити проти висунення від них цього суб’єкта, на якому проби нема де ставити. Демократи? Їх з’їла безумна лівачня і наразі не проглядається ані прийнятної нової ідеології, ані тих, хто здатний запустити процес відродження партії.

3. Нехтування громадянськими правами. Звісно, в Америці воно не буде таке саме, як в Росії чи КНДР. Але воно цілком реальне. Інформаційний простір – в руках Маска і Цукерберга. Вони цілком можуть забезпечити, щоб в Америці "на всіх язиках все мовчало". Звісно, протидія буде, але намагання її придушити – теж.

4. Строга вертикаль влади. Хтось скаже: в Америці, де штати мають свої закони це неможливо. Але ж в Росії теж є Татарстан, Чечня... Колективне божевілля – це не така вже й унікальна річ в історії.

5. Мілітаризація. Це найпростіший пункт. Для США достатньо лише певної зміни статусу ЗС. А так найпотужніша у світі армія вже є. Кому нею погрожувати – Трамп уже перелічував і ще додасть.

6. Агресивна зовнішня політика. Ну, тут і пояснювати нічого не треба, Трамп/Маск уже все сказали.

До цих шести ознак фашизму я наважуся додати сьому: повне ігнорування будь-яких принципів і настанов історії. Читайте також: Підхід Трампа може коштувати Америці глобального лідерства Для фашистських режимів сучасності немає моралі, усталеної практики міжнародних стосунків, вони не дорожать союзниками та "грають в кості" з ворогами. Росія, КНДР, Китай, Іран, от і США приєднується до цієї групи. Та що там, цілі міжнародні організації, покликані ці принципи боронити, відверто на них кладуть, зневажають, руйнують – ООН, Червоний Хрест, МАГАТЕ…