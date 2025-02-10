На Супербоулі показали тизер фільму "Формула-1" з Бредом Піттом, Хавʼєром Бардемом і Льюїсом Гамільтоном

Про це пише The Hollywood Reporter.

У США 9 лютого пройшла фінальна гра сезону в професійному американському футболі (НФЛ). Традиційно Супербоул у США вважається головним спортивним матчем року.

Під час заходу показали тизер-трейлер майбутньої спортивної драми "Формула-1". Фільм зняв режисер Джозеф Косинські за сценарієм Ерена Крюгера. Вони разом працювали над фільмом "Топ Ган: Маверік". Головні ролі зіграли Бред Пітт, Дамсон Ідріс, Керрі Кондон, Тобайас Мензіс і Хав'єр Бардем.

"Формула-1" розповідає історію Сонні Гейса (Бред Пітт), колишнього гонщика "Формули-1", який був змушений достроково піти на пенсію. Тепер власник команди (Хавʼєр Бардем) попросить його повернутись у спорт і допомогти навчити пілота-новачка (Дамсон Ідріс).

"Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston, а тепер і McLaren - всі вони швидкі на прямих, - каже Пітт у тизері. – Наша мета – боротися на поворотах. Нам потрібно побудувати нашу машину для бою".



