За пів року застосунком Армія+ скористалися 660 тис. військових, – Міноборони

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає пресслужба відомства.

"У серпні ми почали шлях до амбітної мети. До екосистеми, де в центрі саме військовий. Єдине місце, де дійсно можна розв’язати всі питання з командирами й державою. Щоб військові могли займатись службою, а Армія+ б знімала навантаження у вигляді паперів чи побутових питань. Вважаю, що за ці пів року ми наблизилися до цього. Але попереду ще чимало роботи", - сказала посадовиця.

Наразі військовим доступні такі послуги, як електронні рапорти (станом на зараз подано 150 тис. рапортів), опитування (наразі проведено 9 штук), навчання, зміна місця служби, повернення з СЗЧ тощо.

Цього року відомство планує масштабувати звіт про ураження та запустити рапорт на отримання винагороди за знищену техніку. Окрім того, має запрацювати сервіс психологічної підтримки та переведення між ЗСУ та НГУ.