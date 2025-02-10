За пів року застосунком Армія+ скористалися 660 тис. військових, – Міноборони
За пів року застосунком Армія+ скористалися 660 тис. військовослужбовців із понад 1500 військових частин. Перелік доступних послуг планують розширювати
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає пресслужба відомства.
"У серпні ми почали шлях до амбітної мети. До екосистеми, де в центрі саме військовий. Єдине місце, де дійсно можна розв’язати всі питання з командирами й державою. Щоб військові могли займатись службою, а Армія+ б знімала навантаження у вигляді паперів чи побутових питань. Вважаю, що за ці пів року ми наблизилися до цього. Але попереду ще чимало роботи", - сказала посадовиця.
Наразі військовим доступні такі послуги, як електронні рапорти (станом на зараз подано 150 тис. рапортів), опитування (наразі проведено 9 штук), навчання, зміна місця служби, повернення з СЗЧ тощо.
Цього року відомство планує масштабувати звіт про ураження та запустити рапорт на отримання винагороди за знищену техніку. Окрім того, має запрацювати сервіс психологічної підтримки та переведення між ЗСУ та НГУ.
- Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром оборони Рустемом Умєровим 8 серпня 2024 року презентували платформу Армія+.
- Менш ніж за місяць у застосунку авторизувалися 150 тис. військових.
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