"Фактично, це Дія для військових": Зеленський, Шмигаль та Умєров презентували платформу Армія+

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Зеленський розповів, що сьогодні Армію+ запускають з базовими функціями - електронними рапортами та військовими ID. За його словами, надалі застосунок будуть наповнювати новими сервісами, зокрема курсами та навчальними програмами.

"Мета цього застосунку в тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів", - зазначив президент.

Прем'єр-міністр своєю чергою розповів, що цифровізація в Україні охоплює більшість сфер - відбудову, освіту, медицину, соціальний захист, підтримку бізнесу, правоохоронну діяльність, і тому має охопити й армію.

"Фактично, це Дія для військових, створена військовими, з урахуванням потреб військових. Наразі Армія+ цілком інтегрована для нормативно-правового поля України. 30 липня цього року уряд окремою постановою унормував роботу цього електронного інструменту. Тобто сервіси вже починають функціонувати, ними можуть користуватися військові", - сказав Шмигаль.

Рустем Умєров назвав метою платформи створення екосистеми, яка робить життя військових простим і зрозумілим. Також, за його словами, в Армію+ інтегрують сервіси для родин військових.

"Армія+ - це більше, ніж просто цифровізація. Всі сервіси для військових у єдиній системі - банки, навчання, цифровий документ, медичні сервіси, логістика, кадрові питання, зворотній зв'язок. Застосунок, який вирішує всі наші питання в один клік", - зазначив міністр оборони.

Він також розповів, що на початку роботи над застосунком, було проведене опитування для розуміння, що з цифрових послуг є найбільш затребуваним у війську. Результати опитування показали, що понад 64% військовослужбовців пріоритезували переведення паперових рапортів в електронну форму.

"Відсьогодні Армія+ дає цю можливість. На платформі можна буде оформити рахунок на відпустку, допомогу чи оздоровлення. І це тільки початок. Ми працюємо над послугою, яка буде об'єднувати управління ресурсами та сприяти більш ефективній координації дій. Це дозволить нашим Силам оборони діяти швидше, точніше і, головне, безпечніше", - сказав Умєров.