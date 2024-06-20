Міноборони запустило чат-бот Армія+: кому він стане в пригоді та як скористатися

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що за допомогою боту можна отримати підтримку як військовим, так і цивільним.

Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням і вибрати відповідну категорію запитань.

Чат-бот доступний за посиланням.