Міноборони запустило чат-бот Армія+: кому він стане в пригоді та як скористатися
Міністерство оборони України запустило новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Зазначається, що за допомогою боту можна отримати підтримку як військовим, так і цивільним.
Щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням і вибрати відповідну категорію запитань.
Чат-бот доступний за посиланням.
- 18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані.
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