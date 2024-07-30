Кабмін затвердив положення про портал електронних послуг у сфері нацбезпеки й оборони Армія+
Кабінет Міністрів України затвердив положення про державний портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони Армія+
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне положення визначає мету, завдання, функціональні можливості та субʼєктів державного вебпорталу Армія+, каже Мельничук.
Крім того, документ визначає його структуру, електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується та інші питання щодо функціонування порталу.
Міністерству оборони України доручено забезпечити створення та введення в експлуатацію вебпорталу Армія+ з урахуванням готовності його програмних і технічних засобів.
- Міністерство оборони України 20 червня запустило новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.
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