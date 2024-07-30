Кабмін затвердив положення про портал електронних послуг у сфері нацбезпеки й оборони Армія+

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне положення визначає мету, завдання, функціональні можливості та субʼєктів державного вебпорталу Армія+, каже Мельничук.

Крім того, документ визначає його структуру, електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується та інші питання щодо функціонування порталу.

Міністерству оборони України доручено забезпечити створення та введення в експлуатацію вебпорталу Армія+ з урахуванням готовності його програмних і технічних засобів.