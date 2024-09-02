Менш ніж за місяць у застосунку "Армія+" авторизувалися 150 тис. військових
Уже 150 тис. українських військовослужбовців успішно пройшли авторизацію у застосунку "Армія+", який почав свою роботу 8 серпня
Про це повідомила пресслужба Генштабу.
Згідно з повідомленням, першими користувачами застосунку стали військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом "Армія+" буде масштабована на всі Сили оборони, наголосили в Генштабі.
На сьогодні військовослужбовцям в "Армія+" доступні послуги з подання електронних рапортів, проходження опитувань та присвоєння унікального номера військовослужбовця Армія ID.
Загалом понад 500 військових частин уже впровадили застосунок "Армія+". Через нього станом на зараз подали 2700 е-рапортів, що мають таку саму юридичну силу, як і паперові.
Крім того, з дня запуску застосунку 45 тис. військових змогли оновити дані в реєстрі "Оберіг". Щодня оператори обробляють тисячі нових запитів від українських захисників і допомагають авторизуватись, - підкреслили в Генштабі.
"Українська армія йде шляхом невпинного прогресу. Маємо позбутися всього зайвого, забути про неефективні процеси та сконцентруватися саме на бойовій роботі. 150 тисяч авторизацій — це тільки початок. Хочу подякувати всім військовослужбовцям, кожному командиру, хто організовує процес роботи з електронними рапортами та впроваджує "Армія+" у своїх підрозділах", — підкреслив заступник головнокомандувача Збройних Сил України полковник Андрій Лебеденко.
- Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром оборони Рустемом Умєровим 8 серпня презентували платформу Армія+.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе