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Менш ніж за місяць у застосунку "Армія+" авторизувалися 150 тис. військових

Юлія Юліна
2 вересня, 2024 понедiлок
19:08
Технології Мобільний зв’язок, смартфон, телефон

Уже 150 тис. українських військовослужбовців успішно пройшли авторизацію у застосунку "Армія+", який почав свою роботу 8 серпня

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Про це повідомила пресслужба Генштабу.

Згідно з повідомленням, першими користувачами застосунку стали військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом "Армія+" буде масштабована на всі Сили оборони, наголосили в Генштабі.

На сьогодні військовослужбовцям в "Армія+" доступні послуги з подання електронних рапортів, проходження опитувань та присвоєння унікального номера військовослужбовця Армія ID. 

Загалом понад 500 військових частин уже впровадили застосунок "Армія+". Через нього станом на зараз подали 2700 е-рапортів, що мають таку саму юридичну силу, як і паперові.

Крім того, з дня запуску застосунку 45 тис. військових змогли оновити дані в реєстрі "Оберіг". Щодня оператори обробляють тисячі нових запитів від українських захисників і допомагають авторизуватись, - підкреслили в Генштабі.

"Українська армія йде шляхом невпинного прогресу. Маємо позбутися всього зайвого, забути про неефективні процеси та сконцентруватися саме на бойовій роботі. 150 тисяч авторизацій — це тільки початок. Хочу подякувати всім військовослужбовцям, кожному командиру, хто організовує процес роботи з електронними рапортами та впроваджує "Армія+" у своїх підрозділах", — підкреслив заступник головнокомандувача Збройних Сил України полковник Андрій Лебеденко. 

  • Президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром оборони Рустемом Умєровим 8 серпня презентували платформу Армія+.
Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
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