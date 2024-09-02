Менш ніж за місяць у застосунку "Армія+" авторизувалися 150 тис. військових

Про це повідомила пресслужба Генштабу.

Згідно з повідомленням, першими користувачами застосунку стали військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом "Армія+" буде масштабована на всі Сили оборони, наголосили в Генштабі.

На сьогодні військовослужбовцям в "Армія+" доступні послуги з подання електронних рапортів, проходження опитувань та присвоєння унікального номера військовослужбовця Армія ID.

Загалом понад 500 військових частин уже впровадили застосунок "Армія+". Через нього станом на зараз подали 2700 е-рапортів, що мають таку саму юридичну силу, як і паперові.

Крім того, з дня запуску застосунку 45 тис. військових змогли оновити дані в реєстрі "Оберіг". Щодня оператори обробляють тисячі нових запитів від українських захисників і допомагають авторизуватись, - підкреслили в Генштабі.

"Українська армія йде шляхом невпинного прогресу. Маємо позбутися всього зайвого, забути про неефективні процеси та сконцентруватися саме на бойовій роботі. 150 тисяч авторизацій — це тільки початок. Хочу подякувати всім військовослужбовцям, кожному командиру, хто організовує процес роботи з електронними рапортами та впроваджує "Армія+" у своїх підрозділах", — підкреслив заступник головнокомандувача Збройних Сил України полковник Андрій Лебеденко.