Убивство двох українських військових у Німеччині: росіянин зізнався у скоєному

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На початку судового засідання у понеділок обвинувачений росіянин зізнався у скоєному: "Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що сталося".

У Центральному управлінні по боротьбі з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена заявили, що у результаті суперечки громадянин Росії відчув себе "ображеним у своїй національній гордості".

У обвинувальному висновку зазначено, що підозрюваний є "прихильником перебільшеного російського націоналізму", який "беззастережно виступає за російську агресивну війну проти України".