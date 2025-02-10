Убивство двох українських військових у Німеччині: росіянин зізнався у скоєному
Громадянин Росії, якого підозрюють у вбивстві двох українських військових 27 квітня 2024 року у Німеччині, визнав у суді свою провину
Про це повідомляє Deutsche Welle.
На початку судового засідання у понеділок обвинувачений росіянин зізнався у скоєному: "Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що сталося".
У Центральному управлінні по боротьбі з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена заявили, що у результаті суперечки громадянин Росії відчув себе "ображеним у своїй національній гордості".
У обвинувальному висновку зазначено, що підозрюваний є "прихильником перебільшеного російського націоналізму", який "беззастережно виступає за російську агресивну війну проти України".
- 27 квітня у німецькому місті Мурнау було смертельно поранено двох громадян України. У вбивстві підозрюють росіянина. В уряді ФРН запевнили, що не толеруватимуть злочини проти українців.
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