У Німеччині біля ТЦ вбили двох громадян України: підозрюваний - росіянин
Увечері суботи, 27 квітня, у німецькому місті Мурнау на території торгового центру виявили двох молодих українців з ножовими пораненнями. У вбивстві підозрюють громадянина Росії
Про це повідомила місцева поліція.
Зазначається, що 36-річний потерпілий помер одразу на місці від отриманих важких травм. Інший, 23-річний, помер у лікарні. Обидва чоловіки мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен.
За даними правоохоронців, підозрюваного затримали того ж вечора за місцем його проживання неподалік торгового центру. Ним виявився 57-річний громадянин Росії.
Кримінальна поліція почала розслідувати подвійне вбивство. 28 квітня росіянину оберуть запобіжний захід, прокуратура просить про взяття під варту.
Наразі правоохоронці зʼясовують точний перебіг подій, передумови та мотиви підозрюваного.
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