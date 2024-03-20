Вбивство українки в Німеччині: водолази знайшли тіло Марини Стеценко - матері загиблої
У середу, 20 березня, німецькі водолази знайшли тіло 51-річної біженки з Харкова Марини Стеценко - матері знайденої раніше вбитою Маргарити Разаз
Про це повідомляє Bild.
Тіло жінки знайшли у рибальському озері біля села Бад-Мінгольсгайм. Те, що це мати знайденої раніше загиблої українки, підтвердив аналіз ДНК, повідомили в прокуратурі.
Зазначається, що після вбивства Маргарити до пошуків її матері неодноразово залучали водолазів.
"Затримані підозрювані, які, за наявними відомостями, походять з особистого оточення вбитих,.. підозрюються у вбивстві з метою приховування злочину", - повідомили в прокуратурі та поліції.
Поліцейські припускають, що підозрювані вбили Марину Стеценко ввечері 6 березня, а потім через кілька годин Маргариту Разаз.
"За наявними даними можна припустити, що смерть Марини Стеценко настала внаслідок зовнішнього насильства. Результатів розтину ще немає", - йдеться у повідомленні.
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