"Санкцій, які зможуть моментально обвалити російську економіку, немає", - інвестиційний банкір Фурса
Сергій Фурса, інвестиційний банкір вважає, що найближчим часом жодні санкції не зможуть суттєво вплинути на російську економіку
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Найближчим часом жодні санкції суттєво вплинути не зможуть. Зараз, якщо ми подивимося на російський бюджет, то в даний момент тільки третина доходів російського бюджету - це доходи від продажу нафти і газу. Дві третини - це те, що вони там щось всередині малюють. Переважно це використання фонду національного добробуту, це друкарський верстат і так далі, і так далі. Тому чи санкції будуть обмежувати російську ресурсну базу? - Так. Чи будуть вони шкодити російській економіці? - Так. Тому їх потрібно вводити", - зазначив він.
Водночас Сергій Фурса зауважив, що немає санкцій, які зможуть враз обвалити російську економіку.
"Чи означає це, що якісь санкції, які зараз будуть введені, можуть моментально обвалити російську економіку? - Ні, таких санкцій немає", - сказав інвестиційний банкір.
- Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб закінчити війну в Україні, про це 7 лютого заявив його спецпредставник із питань України та РФ Кіт Келлог. Особливо це стосується енергетичного сектора.
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