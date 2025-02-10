"Санкцій, які зможуть моментально обвалити російську економіку, немає", - інвестиційний банкір Фурса

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Найближчим часом жодні санкції суттєво вплинути не зможуть. Зараз, якщо ми подивимося на російський бюджет, то в даний момент тільки третина доходів російського бюджету - це доходи від продажу нафти і газу. Дві третини - це те, що вони там щось всередині малюють. Переважно це використання фонду національного добробуту, це друкарський верстат і так далі, і так далі. Тому чи санкції будуть обмежувати російську ресурсну базу? - Так. Чи будуть вони шкодити російській економіці? - Так. Тому їх потрібно вводити", - зазначив він.

Водночас Сергій Фурса зауважив, що немає санкцій, які зможуть враз обвалити російську економіку.

"Чи означає це, що якісь санкції, які зараз будуть введені, можуть моментально обвалити російську економіку? - Ні, таких санкцій немає", - сказав інвестиційний банкір.