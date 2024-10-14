"Джокер: Божевілля на двох" встановив антирекорд касових зборів серед фільмів про персонажів DC

Про це пише Deadline.

Друга частина оригінальної драми 2019 року режисера Тодда Філліпса "Джокер", створена Warner Bros, у другий вікенд прокату показала падіння касових зборів на 81%, принісши лише $7,055 млн. Це найгірший показник для фільму, створеного про персонажа DC в історії бренду, що виходив на великому екрані.

Джеймс Ганн і Пітер Сафран зі студії DC не брали участі у створенні або керуванні процесом зйомок "Джокера: Божевілля на двох".

Таке падіння не стало несподіванкою, оскільки вже було зрозуміло, що "Джокер 2" покаже гірші результати, ніж "Капітан Марвел 2" (касові збори якого впали на 78%), що став раніше найгіршим з фільмів цього підрозділу Disney.

Падіння "Джокера 2" у другий вікенд прокату є різкішим, ніж у попереднього рекордсмена з найгіршим результатом серед фільмів DC – "Флеша" 2023 року (тоді касові збори впали на 73%). Це також більше падіння, ніж на другий вікенд у "Загону самогубців" 2021 року (-72%), який вийшов одночасно і в кінотеатрах, і на HBO Max, що часто ставало причиною різкого падіння касових зборів.

Глобальні касові збори на кінець цього вікенду становлять $165,3 млн. Для порівняння, "Капітан Марвел 2" завершив свій світовий прокат із $206,1 млн.