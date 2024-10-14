"Джокер: Божевілля на двох" встановив антирекорд касових зборів серед фільмів про персонажів DC
Касові збори стрічки "Джокер 2" Тодда Філліпса у другий вікенд впали на 81%, що стало найгіршим показником для фільму, створеного про персонажа DC
Про це пише Deadline.
Друга частина оригінальної драми 2019 року режисера Тодда Філліпса "Джокер", створена Warner Bros, у другий вікенд прокату показала падіння касових зборів на 81%, принісши лише $7,055 млн. Це найгірший показник для фільму, створеного про персонажа DC в історії бренду, що виходив на великому екрані.
Джеймс Ганн і Пітер Сафран зі студії DC не брали участі у створенні або керуванні процесом зйомок "Джокера: Божевілля на двох".
Таке падіння не стало несподіванкою, оскільки вже було зрозуміло, що "Джокер 2" покаже гірші результати, ніж "Капітан Марвел 2" (касові збори якого впали на 78%), що став раніше найгіршим з фільмів цього підрозділу Disney.
Падіння "Джокера 2" у другий вікенд прокату є різкішим, ніж у попереднього рекордсмена з найгіршим результатом серед фільмів DC – "Флеша" 2023 року (тоді касові збори впали на 73%). Це також більше падіння, ніж на другий вікенд у "Загону самогубців" 2021 року (-72%), який вийшов одночасно і в кінотеатрах, і на HBO Max, що часто ставало причиною різкого падіння касових зборів.
Глобальні касові збори на кінець цього вікенду становлять $165,3 млн. Для порівняння, "Капітан Марвел 2" завершив свій світовий прокат із $206,1 млн.
- Раніше повідомлялося, що американська зірка Леді Гага, яка доєдналася до Хоакіна Фенікса у фільмі "Джокер: Божевілля на двох", розчарована великою кількістю негативних реакцій на нову драму Тодда Філліпса. Вона має намір швидко зайнятися новими проєктами, щоб відвернути увагу від провалу "Джокера 2".
- Як повідомлялося, бюджет "Джокера: Божевілля на двох" склав $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року вдвічі.
- Нещодавно вийшов трейлер драми режисера Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох" з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою в головних ролях, що є другою частиною оригінального фільму 2019 року.
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