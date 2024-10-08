Леді Гага шокована і розчарована, що "Джокер: Божевілля на двох" провалився в прокаті

Про це пише Daily Mail.

Американська зірка Леді Гага, яка доєдналася до Хоакіна Фенікса у фільмі "Джокер: Божевілля на двох", розчарована великою кількістю негативних реакцій на нову драму Тодда Філліпса.

Продовження оригінального фільму 2019 року, яке вийшло в кінотеатрах минулого тижня, попри очікування, зібрало трохи менше ніж $40 млн у прокаті США та отримало найнижчий рейтинг CinemaScore в історії коміксів.

Інсайдери повідомили, що 38-річна Гага збентежена відсутністю любові до її ролі Гарлі Квінн, тоді як 49-річний Хоакін Фенікс за роль Джокера у 2019 році отримав "Оскар".

"Гага здивована реакцією на "Джокера 2" і вражена тим, що люди не люблять його після відгуків критиків, які він отримав перед прем’єрою. Вона вклала стільки душі у фільм і дуже поважає фанатів коміксів DC", - зазначило джерело.

Також повідомляють, що її команда вже розглядає інші проєкті, які вони могли б розгорнути. Команда Леді Гаги хоче якомога швидше відсторонитися від "Джокера 2".

Але, попри несхвалення шанувальників, друге джерело стверджує, що Леді Гага не дозволяє цьому досвіду перешкоджати її поверненню на великий екран. Співачка навіть, імовірно, розглядає фільм Квентіна Тарантіно.

"Вона думала, що цей фільм ("Джокер: Божевілля на двох", - ред.) може принести їй номінацію на "Оскар", особливо тому, що перший фільм мав такий успіх, і Хоакін отримав Оскар". Тепер вона хотіла б отримати роль у наступному й останньому фільмі Квентіна Тарантіно. Ніхто не знає, що це буде, але вона хоче пройти прослуховування. Вона збирається наполегливо лобіювати зустріч з ним після того, як буде представлений сценарій. Для неї це важливий момент для участі", - додав інсайдер.

У березні 2023 року ЗМІ поширили інформацію, що Квентін Тарантіно написав сценарій для фільму, який стане останнім в його кар'єрі. Ще давно він зазначав, що планує зняти всього 10 стрічок. Режисер підтвердив, що його новий фільм матиме назву "Кінокритик". Новий фільм буде про кінокритика 1970-х років, але режисер підкреслив, що він не буде про Полін Кель, як припускали журналісти. Натомість стрічка буде зосереджена на людині, яка писала для порножурналу.