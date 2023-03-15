Про це пише The Hollywood Reporter.

Робоча назва стрічки - "Кінокритик". Зазначається, що прототипом могла стати скандальна Полін Кель, одна з найбільш відомих кинокритикинь всіх часів.

Джерела повідомляють, що вже цього тижня буде визначено студію, яка зніматиме фільм.

Видання зазначає, що Тарантіно багато років заявляв, що хоче зняти 10 фільмів та піти на пенсію у 60 років. Ця стрічка і має стати 10-тою в кар'єрі режисера (якщо рахувати "Вбити Білла" як один фільм), а 27 березня режисеру має виповнитися 27 років.

"Я хочу зупинитися на певному етапі. Режисери не стають кращими з віком. Зазвичай найгірші фільми в їхній фільмографії - останні чотири. Я займаюся своєю фільмографією, і один поганий фільм замінює три хороших. Я не хочу, щоб у моїй фільмографії була ця погана, беззвучна комедія. Коли режисери застарівають, це некрасиво", - наводить цитату Тарантіно The Hollywood Reporter. Такий коментар він надав у 2012 для Playboy.