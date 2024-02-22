Восени вийде друга частина фільму "Джокер": названо бюджет сиквела

Про це повідомляє Variety.

За словами джерел видання, Хоакін Фелікс, який грає одного з головних персонажів DC, отримає $20 млн - це 10% від загального бюджету. Леді Гага, яка в другій частині втілить образ Харлі Квін, отримає $12 млн.

Першу частину "Джокера" глядачі побачили у 2019 році - тоді він у світовому прокаті зібрав понад $1 млрд, а його бюджет склав $60 млн. Друга частина сиквелу вийде в прокат 4 жовтня 2024 року.