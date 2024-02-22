Восени вийде друга частина фільму "Джокер": названо бюджет сиквела
Стрічка "Джокер 2" вийде у прокат восени цього року - 4 жовтня. Стало відомо, що бюджет сиквелу склав $200 млн, що перевищує фінансування першої частини фільму 2019 року удвічі
Про це повідомляє Variety.
За словами джерел видання, Хоакін Фелікс, який грає одного з головних персонажів DC, отримає $20 млн - це 10% від загального бюджету. Леді Гага, яка в другій частині втілить образ Харлі Квін, отримає $12 млн.
Першу частину "Джокера" глядачі побачили у 2019 році - тоді він у світовому прокаті зібрав понад $1 млрд, а його бюджет склав $60 млн. Друга частина сиквелу вийде в прокат 4 жовтня 2024 року.
- 15 лютого американський сценарист і режисер Тодд Філліпс, який зняв драму "Джокер" з Хоакіном Феніксом, показав кадри з сиквелу, який вийде в прокат 4 жовтня 2024 року.
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