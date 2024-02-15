Режисер Тодд Філліпс показав кадри з майбутнього фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Знімки він оприлюднив в Instagram.

Американський сценарист та режисер Тодд Філліпс опублікував знімки з сиквелу кінокартини "Джокер", який отримав назву "Джокер: Божевілля на двох". У другій частині фільму до американського актора Хоакіна Фенікса доєдналася співачка та акторка Леді Гага. Вона виконала роль Харлі Квін, подружки Джокера.

Фото: Instagram Тодда Філліпса

Фото: Instagram Тодда Філліпса

Фото: Instagram Тодда Філліпса

На знімках головні герої позують разом, обличчя до обличчя та танцюють.

"Сподіваюся, ваш день сповнений любові. 4 жовтня 2024", - підписав знімки Тодд Філліпс.

Дія другого фільму відбувається у вигаданому місті Ґотем. Головний герой — божевільний злочинець Артур Флек, який взяв собі прізвисько Джокер. Події "Джокер: Божевілля на двох" розгортатимуться в психіатричній клініці Аркгем.

Назва фільму є відсиланням до відомого медичного терміну Folie à Deux, який означає психічний розлад, що вражає двох або більше осіб, які є членами однієї родини.

