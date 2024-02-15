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Головна Кіно Режисер Тодд Філліпс показав кадри з майбутнього фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Режисер Тодд Філліпс показав кадри з майбутнього фільму "Джокер: Божевілля на двох"

15 лютого, 2024 четвер
15:05
Кіно На фото: Гіт Леджер в ролі Джокера

Американський сценарист та режисер Тодд Філліпс, який зняв драму "Джокер" з Хоакіном Феніксом, показав кадри з сиквелу, який вийде в прокат 4 жовтня 2024 року

Знімки він оприлюднив в Instagram.

Американський сценарист та режисер Тодд Філліпс опублікував знімки з сиквелу кінокартини "Джокер", який отримав назву "Джокер: Божевілля на двох". У другій частині фільму до американського актора Хоакіна Фенікса доєдналася співачка та акторка Леді Гага. Вона виконала роль Харлі Квін, подружки Джокера.

На фото: кадри з фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Фото: Instagram Тодда ФілліпсаНа фото: кадри з фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Фото: Instagram Тодда ФілліпсаНа фото: кадри з фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Фото: Instagram Тодда Філліпса

На знімках головні герої позують разом, обличчя до обличчя та танцюють.

"Сподіваюся, ваш день сповнений любові. 4 жовтня 2024", - підписав знімки Тодд Філліпс.

Дія другого фільму відбувається у вигаданому місті Ґотем. Головний герой — божевільний злочинець Артур Флек, який взяв собі прізвисько Джокер. Події "Джокер: Божевілля на двох" розгортатимуться в психіатричній клініці Аркгем.

Назва фільму є відсиланням до відомого медичного терміну Folie à Deux, який означає психічний розлад, що вражає двох або більше осіб, які є членами однієї родини.
 

Теги:
Культура
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