Зʼявився новий трейлер "Джокера: Божевілля на двох"

Відео оприлюднили на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures.

Відтоді, як режисер Тодд Філіпс оголосив, що Леді Гага зіграє разом з Хоакіном Феніксом у фільмі "Джокер: Божевілля на двох", шанувальники DC і Гаги з особливою увагою стежать за оновленнями. Тепер, перед жовтневою премʼєрою сиквелу Леді Гага оприлюднила у своїх соцмережах новий трейлер, у якому співає.



Співачка доєдналась до виконавця ролі Джокера Хоакіна Фенікса у ролі співучасниці злочинів та його коханої Гарлі Квінн.

У новому трейлері глядачі можуть краще побачити Лі, персонажа Гаги. На відміну від Марго Роббі в ролі Гарлі Квінн у франшизі "Загін самогубців", цей кінематографічний всесвіт зображує Гарлі як жінку, яка нічого не підозрює, яку захоплюють витівки Джокера, яка зрештою стає його співучасницею у злочині.

Коли виробництво фільму тільки почалося у 2022 році, творці стрічки інтригували, що в сиквелі буде присутній музичний елемент. Пізніше на Венеційському кінофестивалі стало відомо, що вокал Гаги та Фенікса був повністю виконаний ними наживо на знімальному майданчику на прохання самої співачки. Її вокал можна почути в новому трейлері, який містить епічне виконання пісні Френка Сінатри That's Life.

Фільм вийде у прокат 4 жовтня 2024 року.

"Джокер: Божевілля на двох" знятий у жанрі мюзиклу. Події частково розгортаються у божевільні Аркгем у Готем-Сіті, де Джокера зачинили наприкінці першого фільму.

Також у стрічці знялися Роберт Де Ніро, Зазі Бітц, Френсіс Конрой і Марк Марон.